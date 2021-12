Sie blicken nicht mehr durch? Fensterreinigung!

Professionelle Reinigungsdienste erledigen das schnell und unkompliziert. Aber wie reinigt man so ein Fenster richtig?

Wir haben die wichtigsten Tipps und Tricks für eine schnelle und einfache Fensterreinigung für Sie zusammengestellt. Denn es kommt tatsächlich auf die Details an: Die Ausrüstung muss stimmen, das Putzmittel muss hartnäckiger sein als der Schmutz. Streifenfreien Glanz erhalten Sie nur mit der richtigen Wischtechnik. Wenn Sie also in Büro und Praxis, Gastronomie oder Öffentlichen Einrichtungen doch einmal selbst Hand anlegen wollen, sind Sie mit unseren Tipps und Tricks bestens verbreitet! Selbstverständlich dürfen Sie das Wissen um die richtige Fensterreinigung auch zu Hause in Ihrer Wohnung anwenden

Alter Lappen und Wasser? Ist ein Anfang …

Aber mit einem Anfang geben wir uns nicht ab, wir wollen es schließlich professionell haben. Und deshalb vergessen Sie den alten Lappen und den Wassereimer ganz schnell wieder. Stellen Sie sich stattdessen erst einmal eine Trittleiter bereit. Denn Sie wollen überall leicht herauskommen und auch am geöffneten Fenster einen sicheren Halt haben. Restaurants und Hotellobbys haben oft raumhohe Fenster. Ist Ihnen die Leiter zu unsicher, greifen Sie zu einem Teleskopstab. Mit etwas Übung kommen Sie damit bis an den oberen Rand des Fensters und wischen so streifenfrei sauber, als hätten Sie Ihr Putztuch direkt in der Hand.

Moment, Putztuch? Hieß es nicht eben noch, auf den Lappen verzichten wir? Nicht ganz. Sie benötigen einen sogenannten Einfacher. Das ist ein Werkzeug, mit dem Sie das Fenster mit Putzmittel einseifen. Und da tut es wirklich ein einfacher Lappen. Aber Sie benötigen auch noch etwas, um die Seifenbrühe und den Schmutz wieder vom Fenster zu bekommen. Da reicht der Lappen dann nicht mehr aus – ein Gummiabzieher sollte es also schon sein. Und der darf selbstverständlich auch einen Teleskopstab haben.

Zum Weiterlesen bitte klicken

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Codevertise Gmbh – Consupa.de

Herr Cem Maxelon

Lindenstr. 14

50674 Köln

Deutschland

fon ..: +4922195491780

web ..: https://consupa.de/

email : sales@consupa.de

Das Portal für glänzende Leistungen rund um Haus, Wohnung & Büro.

Pressekontakt:

Consupa.de

Herr Cem Maxelon

Lindenstr. 14

50674 Köln

fon ..: +4922195491780

web ..: https://consupa.de/

email : sales@consupa.de