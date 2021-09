Sichler IR-Heizstrahlersäule IRW-1300.rbl, innen & außen

Zu jeder Jahreszeit für wohlige Wärme drinnen und draußen sorgen

– Auf Wunsch oszillierende Drehbewegung um 120°

– Wärme wird direkt am Körper empfunden

– Langlebige und energiesparende Heizröhre mit 2 Heizstufen

– Geeignet für den Innen- und geschützten Außenbereich

– Ideal für Terrasse oder Garten-Lounge in der kalten Jahreszeit

– IPX4: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Kuschelige Wärme in 2 Intensitätsstufen: Mit einem oder zwei Heizelementen wärmen lassen. So macht man es sich mit bis zu 1.200 Watt angenehm warm – auch auf der Terrasse, in der Garten-Lounge oder dem Balkon.

Großflächig dank Oszillations-Modus: die IR-Wärmesäule von Sichler schwenkt um 120° langsam hin und her. So bekommen gleich mehrere Personen die angenehme Wärme ab!

Ohne zu blenden: Die wärmenden Heizelemente leuchten dezent in Orange. So kann man auch romantische Abende zu zweit genießen.

Zusätzliche Sicherheit: Ein Schutzgitter bewahrt vor Berührung der Heizröhren. Damit sind auch Kinderhände und wärmesuchende Haustiere vor Verbrennungsgefahr geschützt. Und sollte der Heizstrahler einmal versehentlich umkippen, schaltet er sich automatisch ab!

