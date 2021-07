Sichler Haushaltsgeräte WLAN-Staubsauger-Roboter PCR-3100

Den Haushalts-Helfer per App und Sprachbefehl steuern

– Saugt und wischt alle glatten Böden

– Dank IR-Sensoren: Navigiert selbstständig durch Ihr Zuhause

– Sprach-Steuerung per Amazon Alexa und Google Assistant

– Mapping-Funktion: Zeichnet zurückgelegte Putzstrecken in der App auf

– Leistungsstarker Akku für bis zu 90 Minuten Laufzeit

– HEPA-Filter: filtert selbst kleinste Partikel, wie Staub, Pollen, Milben u.v.m.

Den Boden einfach reinhalten: Saugen und trocken wischen übernimmt jetzt der neue clevere Haushaltshelfer von Sichler Haushaltsgeräte. Er reinigt vollautomatisch Parkett, Fliesen und viele andere glatte Böden. Und man selbst spart Zeit für angenehme Dinge!

Zeichnet zurückgelegte Putzstrecken auf: Dank Mapping-Funktion erstellt der Putzhelfer einen virtuellen Laufweg in der App. So weiß man immer genau, wo der Staubsauger-Roboter bereits gereinigt hat und welche Flächen noch angefahren werden müssen.

Kommt überall hin: Dank flachem Design fährt der Roboter mühelos z. B. unter Sofa, Bett und Kommode. Auch an den Rändern beseitigt er Schmutz mithilfe seiner langen rotierenden Seitenbürsten.

Komfortable Bedienung, auch per Sprach-Anweisungen: Einfach von weltweit mit dem Smartphone per kostenloser App „ELESION“ steuern oder den Staubsauger per Sprachbefehl starten.

Erkennt Hindernisse: Mithilfe von Infrarot-Sensoren umfährt der Roboter jedes Hindernis und meidet Treppenstufen. So kann er sich frei im Raum bewegen und reinigt zuverlässig jede für ihn erreichbare Stelle.

Putzt besonders ausdauernd: Mit einer Akkuladung macht der Roboter bis zu 90 Minuten lang sauber. Anschließend lässt man ihn zur Ladestation fahren, um aufzutanken. Danach kann das Sauberhalten weitergehen!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Sind bereits Smarthome-Geräte im Zuhause, die per entsprechender App gesteuert werden?

Dann haben wir eine gute Nachricht – Unsere ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam, auch per automatischer Funktionen!

– Saugt und wischt alle glatten Böden: Parkett, Laminat, Stein, Fliesen u.v.m.

– Entfernt effizient Tierhaare und Fusseln auf kurzflorigen Teppichen

– App-Mapping-Funktion: dokumentiert zurückgelegte Putzwege

– Superflach: fährt auch unter Bett, Sofa und andere Möbel

– 5 Reinigungsmodi: Auto-, Fleck- und Ecken-Modus sowie willkürlicher und manueller Modus

– 2 Seitenbürsten für randnahes Reinigen: bürsten Schmutzpartikel in den Ansaugbereich

– Ideal für Allergiker dank HEPA-Luftfilter: filtert selbst kleinste Partikel, wie Staub, Pollen, Milben u.v.m.

– Waschbarer Aufsatz zum Trocken-Wischen, Material: 75 % Polyester, 25 % Nylon

– IR-Sensoren verhindern Kollisionen mit Wänden und Möbeln sowie Stürze an Treppen-Absätzen

– 2 Bedientasten direkt am Roboter für Fahrt zur Ladestation & zum Ein- und Ausschalten

– WiFi-kompatibel: für WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweit Steuerung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Roboter per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Automatische Funktionen programmierbar, z. B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Roboters bei Aktivierung einer Klimaanlage u. v. m.

– Beutelloser Staubbehälter: 500 ml

– Saugkraft: 1.600 Pa

– Lautstärke: 63 dB

– Leistungsaufnahme: 30 Watt

– Stromversorgung Staubsauger: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.500 mAh für bis zu 90 Minuten Laufzeit

– Stromversorgung Ladestation: per 230-Volt-Netzteil

– Staubsauger-Roboter PCR-3100 inklusive 4 Seitenbürsten (2x Ersatz), 2 Wischtücher (1x Ersatz), HEPA-Filter, Staubbehälter, Ladestation, Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389013

Preis: 139,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7075-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7075-3103.shtml

Sichler Haushaltsgeräte Set aus 2 Ersatz-HEPA-Filtern & 2 Ersatz-Bürsten für Roboter PCR-3100

Immer ein sauberes Wischtuch zur Hand

Im Handumdrehen ersetzt: für stets beste Funktion des Staubsaugers

– HEPA-Filter filtert selbst kleinste Partikel

– Filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs

– Bürsten entfernen tiefsitzenden Schmutz, Tierhaare u.v.m.

Neue Besen kehren gut: Mit neuen Seitenbürsten und frischem HEPA-Filter macht sich der Putzroboter runderneuert wieder auf die Suche nach dem letzten Staubkorn.

– Ersatz-Zubehör für Staubsauger-Roboter PCR-3100

– 2 Seitenbürsten mit langen Borsten für randnahes Reinigen: bürsten Schmutzpartikel in den Ansaugbereich

– 2 HEPA-Filter: entfernt selbst kleinste Partikel, wie Staub, Pollen, Milben u.v.m. aus der Luft, ideal für Allergiker

– EAN: 4022107389327

Preis: 6,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7076-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7076-3031.shtml

Sichler Haushaltsgeräte 2er-Set Ersatzwischtücher für Staubsauger-Roboter PCR-3100

Die Ergänzung für den Reinigungsroboter

– 2 Wischtücher (Staubtücher, Reinigungstücher)

– Für Reinigungs- und Staubsauger-Roboter PCR-3100

– Passt genau: Qualität vom Original-Hersteller

– Einfacher Austausch

– EAN: 4022107389334

Preis: 6,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7077-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7077-3031.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/BIBJG4lZ

