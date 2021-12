Sichler Haushaltsgeräte WLAN-Saug- & Wischroboter PCR-3200

Mit der Mapping-Funktion plant man die Reinigung besonders effizient

– 360°-Navigation dank Laser-, Gyro- & Lidar-Sensoren

– Mapping-Funktion für gezieltes Ansteuern oder Sperren von Bereichen

– Saugt und wischt alle glatten Böden auf Wunsch nass

– Leistungsstarker Akku für bis zu 120 Minuten Laufzeit

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Den Boden einfach reinhalten: Saugen und trocken wischen übernimmt jetzt der clevere Haushaltshelfer. Er reinigt vollautomatisch Parkett, Fliesen und viele andere glatte Böden. Und man spart Zeit für angenehme Dinge!

Lernt selbstständig die Wohnung kennen: Der Saug- und Wischroboter von Sichler Haushaltsgeräte verfügt dank Lidar-Sensor und 360°-Lasernavigation über eine sehr genaue Raumerfassung. Er registriert Möbel und Hindernisse und umfährt diese einfach. Und mit der Mapping-Funktion erkennt er, was er noch putzen muss, und fährt selbstständig verschiedene Räume an. So kümmert sich der Roboter zuverlässig um das ganze Zuhause!

Reinigt nur dort, wo man es möchte: Dank virtuell festlegbaren Reinigungsbereichen und „No-Go-Areas“ putzt der Helfer nur dort, wo er es auch soll und lässt gesperrte Bereiche aus.

Komfortable Bedienung, auch per Sprach-Anweisungen: Den Putz-Roboter per Fernbedienung lenken – wie ein ferngesteuertes Auto. Oder man steuert man ihn weltweit mit dem Smartphone per kostenloser App „ELESION“. Und startet ihn sogar per Sprachbefehl!

Putzt besonders ausdauernd: Mit einer Akkuladung macht der Roboter bis zu 120 Minuten lang sauber. Anschließend lässt man ihn zur Ladestation fahren, um aufzutanken. Und schon kann das Sauberhalten weitergehen!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Saugt und wischt alle glatten Böden: Parkett, Laminat, Stein, Fliesen u.v.m.

– Entfernt Haare und Fusseln auf kurzflorigen Teppichen

– Laser-Distanz-Sensor (LDS): smarte 360°-Raumerfassung und virtuelle Reinigungsbereiche

– Gyro- und Lidar-Sensoren: erkennen Hindernisse und umfahren sie

– Mapping-Funktion: Zu reinigende Räume werden gezielt per Laser-Navigation erstellt und selbstständig angesteuert

– Festlegbare „No-Go-Areas“: putzt nur da, wo man es möchte

– Reinigt bis zu 140 m² mit einer Akkuladung

– 11 Anti-Kollisions-Sensoren verhindern das Anstoßen an Gegenstände

– 3 Reinigungs-Modi wählbar: Eco, Standard und Power

– 2 Seitenbürsten für randnahes Reinigen in Ecken und auch unter Möbeln

– Trocken- und Nassreinigung möglich

– 3 Bedientasten direkt am Roboter für einfache Steuerung

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Steuerung und Erstellung einer interaktiven Karte der Umgebung für eine effiziente Reinigung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Roboter per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Roboters bei Aktivierung einer Klimaanlage u.v.m.

– Wassertank mit 350 ml und Staubbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen

– Ideal für Allergiker: HEPA-Feinpartikelfilter: filtert bis zu 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen, Milben u.v.m. heraus

– Saugleistung: 2.000 Pa

– Bürstenloser Motor: verschleißarm und leise

– Leistungsaufnahme: 30 Watt

– Stromversorgung Staubsauger: integrierter Li-Ion-Akku mit 3.000 mAh für bis zu 120 Minuten Laufzeit

– Stromversorgung Ladestation: per 230-Volt-Netzteil

– Material Wischtücher: 75 % Polyester, 25 % Nylon

– Maße Roboter (Ø x H): 33 x 9 cm, Gewicht: 3,5 kg

– Staubsauger-Roboter PCR-3200 inklusive Staubbehälter, 2x HEPA-Filter (1x Ersatz), 4x Bürsten (2x Ersatz), 2x Wischtücher (1x Ersatz), Reinigungsbürste, Netzteil, Ladestation, Wassertank und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107394253

Preis: 269,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7121-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7121-3103.shtml

Zubehör:

Sichler Haushaltsgeräte 2er-Set Ersatz-Wischtücher für WLAN-Saug- und Wischroboter PCR-3200

– Ersatz-Wischtücher für den Saug- & Wischroboter

– Praktisches Set mit 2 Wischtüchern

– Für glänzende Böden in der Wohnung

Für saubere Böden: Mit den Wischtüchern reinigt der Putzroboter wieder zuverlässig nass und trocken.

Kinderleichtes Auswechseln: Einfach die alten Wischtücher entfernen, die neuen Wischtücher anbringen und schon ist der Putzroboter bereit für seinen nächsten Einsatz.

– Original Zubehör für Reinigungs- und Staubsauger-Roboter PCR-3200

– 2 Ersatz-Wischtücher zum trocken und nass wischen

– Wiederverwendbar: waschbar bis 40 °C

– Material: 75 % Polyester, 25 % Nylon

– EAN: 4022107394833

Preis: 6,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7125-625

Sichler Haushaltsgeräte Ersatz-Set HEPA-Filter und Bürsten für Saug- & Wischroboter PCR-3200

– Ersatz-Set bestehend aus 2 HEPA-Filtern und 2 Bürsten

– HEPA-Filter filtert selbst kleinste Partikel

– Bürsten entfernen zuverlässig Staub, Krümel und Schmutz

– Einfacher Austausch im Handumdrehen

Neue Besen kehren gut: Mit neuen Seitenbürsten macht sich der Putzroboter runderneuert wieder auf die Suche nach dem letzten Staubkorn.

Ideal für Allergiker: die neuen HEPA-Filter sorgen dafür, dass wieder kleinste Partikel wie Staub, Pollen, Milben u.v.m. entfernt werden.

– Original Zubehör für Saug- und Wisch-Roboter PCR-3200

– 2 Seitenbürsten mit langen Borsten für randnahes Reinigen: bürsten Schmutzpartikel in den Ansaugbereich

– 2 HEPA-Filter: entfernen selbst kleinste Partikel, wie Staub, Pollen, Milben u.v.m. aus der Luft, ideal für Allergiker

– EAN: 4022107394680

Preis: 6,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7124-625

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

