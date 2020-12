Sichler Haushaltsgeräte WLAN-Keramik-Wandheizlüfter

Mollige Wärme im Winter, frische Kühle im Sommer

– Ideal für Räume ohne Heizung

– Bequeme Steuerung per App, Fernbedienung, Google Assistant und Alexa

– Selbstregulierende Heizleistung mit zwei Heizstufen

– Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement

– Ventilator-Funktion für frischen Luftzug

– Sicherheits-Abschaltung bei Überhitzung

Die ideale Lösung für Räume ohne Heizung: Ob im Hobbykeller, im Schuppen oder in der Garage – jetzt wärmt man Räume ohne installierte Heizung bei winterlicher Kälte mollig auf! Und bei sommerlicher Hitze sorgen die Geräte für einen erfrischenden Luftzug.

Ganz von alleine schnell warm: Die Heizleistung reguliert der Wand-Heizlüfter ganz von selbst. In Sekundenschnelle spürt man die vom hochwertigen PTC-Keramik-Heizelement erzeugte Wärme. Dafür einfach die gewünschte Wohlfühl-Temperatur einstellen und der Raum wird immer optimal beheizt.

Komfortable Bedienung: Alle Einstellungen, die man am Gerät vornimmt, steuert man wahlweise bequem per Fernbedienung, per App und sogar per Google Assistant, Alexa oder Siri.

Per App “Elesion” die Kontrolle behalten: Mit der smarten App lässt sich der Wandheizlüfter von Sichler Haushaltsgeräte jederzeit steuern – egal ob man gerade auf dem Sofa entspannt oder sich auf dem Weg zur Arbeit befindet.

Sorgenfeier Betrieb: Dank PTC-Keramik-Technologie hat man bei Überhitzung jederzeit die Sicherheit der sofortigen automatischen Abschaltung.

Clever Strom und Geld sparen: Der Heizlüfter erkennt, wenn ein Fenster geöffnet ist und schaltet automatisch ab. Das ist clever und umweltfreundlich und hilft, Kosten zu sparen. Es wird nur dann geheizt, wenn es auch Sinn macht.

– Ideal für alle Räume ohne vorinstallierte Heizung

– Digitales Thermostat: Temperaturbereich von 10 bis 49 °C einstellbar

– Timer-Funktion: 24-Stunden Timer in 1-Stunden-Schritten

– Selbstregulierende Heizleistung mit zwei Heizstufen (1.000 Watt / 2.000 Watt)

– Cool-Air-Funktion: für Ventilator-Betrieb im Sommer

– Steuerung bequem per App und Fernbedienung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: bequeme Steuerung per Sprachbefehl (benötigt Amazon Echo bzw. Google Home oder ein kompatibles System)

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Funk-Frequenz: 2.4-2.48 GHz

– Maximale Sendeleistung: 20 dBm

– Kostenlose App “Elesion” für Android und iOS: zum Regulieren der Temperatur, Programmieren der Heizphasen u.v.m.

– Übersichtliches LED-Display für Einstellungs-Kontrolle

– Fenster-Offen-Erkennung: Heizlüfter erkennt offene Fenster und schaltet sich automatisch ab

– Kindersicherungs-Funktion

– Automatische Abschaltung bei Überhitzung

– Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement: keine Geruchsentwicklung

– Zur einfachen Wandmontage

– Farbe: weiß

– Stromversorgung Heizlüfter: 230 Volt, Fernbedienung: 1x Knopfzelle Typ CR2025 (enthalten)

– Maße: 54 x 19 x 12,5 cm, Gewicht: 2,2 kg

– WLAN-Keramik-Heizlüfter inklusive Fernbedienung, Knopfzellen-Batterie, Montagematerial und deutsche Anleitung

– EAN: 4022107375993

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

