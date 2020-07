Sichler Haushaltsgeräte Tisch-Luftkühler und -befeuchter

Sorgt an warmen Tagen für frische kühle Luft

– Kühlt und befeuchtet die Luft für verbesserte Luftqualität

– Luftstrom individuell anpassbar dank 3 Ventilator-Stufen

– LED-Stimmungslicht in 7 Farben

– Mit Ultraschall-Vernebler für hauchzarten Wasserdampf im Luftstrom

– Flexibler USB-Betrieb, auch per Powerbank oder Solar

Angenehme Brise an heißen Sommertagen: Erfrischende Luft in 3 Geschwindigkeiten genießen. Und der Ultraschall-Vernebler von Sichler Haushaltsgeräte zerstäubt das Wasser in einen hauchzarten Nebel – so wirkt der kühle, feuchte Wind auf der Haut wie eine frische Meeresbrise!

Stimmungsvolles Licht in 7 Farben: Für eine behagliche Atmosphäre schaltet man einfach die LED-Beleuchtung hinzu – in der gewünschten Lichtfarbe. So sorgt man beim Arbeiten und Zocken stets für die richtige Stimmung.

Modern, kompakt und überall einsetzbar: Der platzsparende Luftkühler passt auf jeden Schreibtisch – mit seinem modernen Design sogar optisch! Und dank USB-Betrieb verwendet man den mobilen Mini-Kühler nicht nur am Schreibtisch, sondern mit einer Powerbank auch unterwegs.

– Kühlt und befeuchtet die Luft für eine angenehmere Luftqualität

– Wie eine frische Meeresbrise: ideal auch direkt am Bett oder Schreibtisch

– 3 Ventilator-Stufen für verschieden starke Luftströme: langsam, medium, schnell

– Mit Ultraschall-Vernebler für hauchzarten Wasserdampf im Luftstrom

– Vertikaler Luftstrom manuell einstellbar über bewegliche Luftlamellen

– LED-Stimmungslicht mit 7 auswählbaren Farben: grün, rot, weiß, türkis, orange, pink, blau

– Austauschbarer Filter: befeuchtet die durchströmende Luft und befreit sie von Staub

– Einfache Bedienung: je eine Taste für Ventilator-Funktion und LED-Licht-Auswahl

– Wassertank-Kapazität: 500 ml

– Maximale Luftgeschwindigkeit: 2 m/s

– Schallleistungspegel: 75 dB

– Stromversorgung per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Leistungsaufnahme: max. 7,5 Watt

– Maße: 180 x 162 x 146 mm, Gewicht: 775 g

– Tisch-Luftkühler LW-110 inklusive USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107367585

Preis: 24,80 EUR

Bestell-Nr. NX-6491-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6491-3033.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/wBBpG5Tu

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.