Sichler Haushaltsgeräte Mobile Klimaanlage, Heiz-Funktion

Einfache und bequeme Bedienung: dank Soft-Touch & LED-Display

– 4in1 mit Kühl-, Heiz-, Entfeuchtungs- & Ventilator-Funktion

– Für Räume bis 55 m²

– Energieeffizienter Betrieb

– Ein- und Ausschalt-Timer

– Hochwertige Soft-Touch-Oberfläche & LED-Display

Perfekt bei sommerlichen Temperaturen: Denn jetzt kühlt man den Wohnraum im Sommer schnell herunter. Dank Entfeuchter-Funktion auch für die richtige Luftfeuchtigkeit sorgen. So macht die Monoblock-Klimaanlage mit Heizfunktion einfach Schluss mit drückender Schwüle!

Ideal auch an kalten Tagen: Das neue All-in-one-Gerät von Sichler Haushaltsgeräte heizt bis zu 30 °C! So genießt man wohlige Wärme auf Knopfdruck.

Bequeme Bedienung mit Komfort-Funktionen: Einfach die gewünschte Temperatur zwischen 16 und 30 °C einstellen. Per Ein- und Ausschalt-Timer programmieret man die Anlage so, dass einen z.B. beim Nachhausekommen die ideale Raumklima erwartet. Und möchte man nur von einer leichten Brise umweht werden, schaltet man einfach auf die Ventilatorstufe.

Der Mobil-Pluspunkt: Weil die Anlage auf Rollen steht, schiebt man sie auch schnell von Raum zu Raum. So sorgt man tagsüber im Wohnzimmer für ein angenehmes Klima und nachts im Schlafzimmer.

– Zum Kühlen und Heizen, einstellbare Temperatur: 16 – 30 °C

– Hochwertige Soft-Touch-Oberfläche

– Energieeffizienzklasse A (EER 2,61), 12.000 BTU/h

– Für Raumgrößen bis 55 m² / 100 m³

– Bequeme Programm- und Temperaturwahl per Bedienpanel und Fernbedienung

– Komfort-Extras: direkte Temperaturwahl, Ein- und Ausschalt-Timer, Ventilator-Funktion mit 3 Geschwindigkeiten

– LED-Anzeige im Bedienpanel für gewähltes Programm und eingestellte Temperatur

– Selbst-evaporierendes System: kondensiertes Wasser kühlt den Kondensator

– Raumluft-Entfeuchtung: bis zu 1,5 l/Stunde

– Maximaler Luftdurchsatz: 360 m³/Stunde

– Energieverbrauch pro Stunde im Kühlbetrieb: 1,1 KW/h

– Kühlmittel und -menge: R290, 245 g

– Verstellbares Luftaustritts-Gitter

– Mobil durch Haltegriffe und Rollen

– Flexibler, ausziehbarer Abluftschlauch (max. Länge: 160 cm, Ø 15,5 cm) für feste Wandmontage oder halb geöffnetes Fenster

– Für ovale Wandöffnung (7,5 x 19 cm), verschließbare Blende (10 x 67,5 cm) für die Wand enthalten

– Lautstärke im Betrieb: 63 dB(A)

– Maximale Kühlleistung: 3.500 Watt, Heizleistung: 3.300 Watt

– Leistungsaufnahme im Kühl-Betrieb: 1.370 Watt, Heiz-Betrieb: 1.350 Watt, Stand-by: 0,44 Watt

– Energieverbrauch im Kühlbetrieb: 1,4 kWh / 60 Minuten*

– Stromversorgung Anlage: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 44,3 x 81,5 x 34 cm, Gewicht: 30 kg

– Klima-Anlage, Fernbedienung, Abluftschlauch, Blende, Anleitung

– EAN: 4022107388573

* Energieverbrauch ermittelt auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab

Hinweis: Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3-mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre.

Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen!

Preis: 499,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7072-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7072-3033.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/tYBJGELn

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.