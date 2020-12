Sichler Haushaltsgeräte Fenster- & Bodenwischer WM-05

Fenster und Böden einfach und gründlich säubern

– Reinigungsmittel-Sprühfunktion

– Platzsparend verstaubar durch Teleskopstange & Klicksystem

– Wechselbare Wischtücher mit Klettverschluss

– Putzen leicht gemacht dank 360° schwenkbarer Mopp-Kopf

– 350 ml Wassertank ersetzt lästiges Eimer-Schleppen

Boden- & Fensterputzen leicht gemacht: Dank 360°-Schwenkkopf und Teleskopstange kommt man mit dem Wischer von Sichler Haushaltsgeräte selbst in sonst schwer erreichbare Ecken und unter Schränke, Betten u.v.m.

Eimer schleppen war gestern: Der integrierte Wischwasser-Tank mit Sprühfunktion fasst 350 ml. Damit bekommt man selbst größere Fenster- und Bodenflächen in einem Wisch sauber!

Für einen sauberen Boden: Der Helfer reinigt zuverlässig verschiedene Bodenarten wie Fliesen, Parkett, Laminat, Marmor u.v.m.!

Platzsparend verstaubar: Dank praktischen Klicksystem nimmt man den Wischer im Handumdrehen auseinander. Schon findet er Platz in der Abstellkammer oder im Putzregal.

– Zum einfachen Reinigen von Fenstern und Böden

– Praktische Sprühfunktion: auch über Kopf und so ideal geeignet für Fenster- und Bodenflächen

– Volumen Wassertank: 350 ml

– Kommt in jede Ecke: dank 360°-Schwenkkopf und Teleskopstange (ausziehbar auf bis ca. 122 cm Länge)

– Platzsparend: passt dank Klicksystem in jede Abstellkammer

– Wiederverwendbare Wischtücher: waschbar bei 40° Grad

– Klettverschluss zur einfachen Anbringung der Tücher

– Material Bodentuch: 80 % Polyester, 20 % Polyamid

– Material Fenstertuch: 100 % Polyester

– Maße: 122 x 44 x 14 mm, Gewicht: 580 g

– 2in1-Fenster- & Bodenwischer inklusive 1 Bodentuch, 1 Fenstertuch, Teleskopstange und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107379908

Sichler Haushaltsgeräte 2er-Set Ersatzwischtücher für 2in1-Fenster- & Bodenwischer WM-05

– Set bestehend aus je einem Boden- & einem Fensterwischtuch

– Einfach ankletten: hält sicher

– Bei 40° waschbar

Für saubere Fenster und Böden: Mit den Wischtüchern reinigt der Helfer zuverlässig Fenster sowie diverse Bodenarten wie Fliesen, Parkett, Laminat, Marmor u.v.m.

Einfache Anwendung: Die Wischtücher werden lediglich auf der Unterseite des Wischers geklettet. Schon kann man loslegen und Fenster und Böden erstrahlen in neuem Glanz.

– 2er-Set Wischtücher bestehend aus einem Fenstertuch und einem Bodentuch passend für 2in1-Fenster-& Bodenwischer WM-05

– Fester Halt und einfach wechselbar: aufkletten

– Wiederverwendbar: waschbar bei 40° Grad

– Klettverschluss zur einfachen Anbringung der Tücher

– Material Bodentuch: 80 % Polyester, 20 % Polyamid

– Material Fenstertuch: 100 % Polyester

– Maße: 420 x 140x 7 mm, Gewicht: 25 g

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

