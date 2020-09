Sichler Haushaltsgeräte 3in1-Zyklon-Hand- & Bodensauger

Besonders gründliche Reinigung: saugen & wischen

– Mobil und flexibel einsetzbar als Hand- und Bodenstaubsauger

– Wisch-Aufsatz zum Reinigen von Hartböden, Fliesen u.v.m.

– HEPA-Feinpartikelfilter für Feinstaub und Pollen

– Zyklon-Filtersystem zum Saugen ohne Beutel

– Energieeffizient und langlebig dank bürstenlosem Motor

– Mit praktischer Wandhalterung

Flexibel und mobil einsetzbar: Ganz nach Bedarf lässt sich das 3in1-Gerät als Hand- oder Bodenstaubsauger und zum Wischen nutzen. So saugt man bequem Teppiche, Polstermöbel, Autopolster u.v.m. Dank Akku-Betrieb genießt man dabei volle Bewegungsfreiheit.

Optimal für Allergiker: Der integrierte HEPA-Filter filtert Feinstaub und Pollen heraus, so dass man wieder besser durchatmen kann.

Saugen ohne Beutel: Dank Zyklon-Technologie spart man sich das Wechseln und Nachkaufen von Staubsaugerbeuteln – und schont so die Umwelt und seine Geldbörse.

Auch zum Wischen und Absaugen in nur einem Arbeitsschritt: Mit dem praktischen Wischaufsatz reinigt man die Böden effektiv, kräfteschonend und zeitsparend. Auch hartnäckigere Verschmutzungen lassen sich so von Fliesen, Hartböden u.v.m. entfernen.

Energieeffizient und langlebig: Der bürstenlose Motor des Geräts von Sichler Haushaltsgeräte sorgt für einen verschleißarmen und effizienten Betrieb – und so für lange Freude an dem Gerät.

– Ideal zum Saugen und Nasswischen: für Teppiche, Autopolster, Sofas, Hartböden, Fliesen u.v.m.

– Leicht und ergonomisch: liegt gut in der Hand

– Zyklon-Filtersystem für Saugen ohne Beutel

– HEPA-Feinpartikelfilter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus

– 2 Leistungsstufen: normal mit 9 kPa und Turbo mit 20 kPa Saugleistung

– Staubbehälter-Kapazität: 500 ml

– Rotierende Bodenbürste (motorisiert) zum Säubern von größeren Flächen wie Teppichen und Teppichböden

– Wisch-Aufsatz (motorisiert) zur feuchten Reinigung und zum Polieren von Hartböden, Fliesen u.v.m.

– Wassertank-Kapazität für Wischaufsatz: 150 ml

– Material Wischpads: 80 % Polyester, 20 % Nylon, Waschbar bei 40 °C

– Energieeffizienter und verschleißarmer Betrieb dank bürstenlosem Motor

– Leistungsaufnahme: 200 Watt

– Maximale Lautstärke: 62 dB

– 4 LED-Streifen zur Akku-Ladestands-Anzeige

– Wandhalterung für einfaches Verstauen

– Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh (22,2 Volt) für bis zu 30 Minuten Laufzeit bei normalem und bis zu 15 Minuten beim Turbo-Saugmodus

– Lädt per 230-Volt-Netzteil (Eurostecker), Ladezeit: ca. 5 Stunden

– Maße: 119 x 25 x 22,5 cm, Rohrlänge: 54 cm, Gewicht: 2,3 kg

– Staubsauger BHS-580.ak inklusive Verlängerungsrohr, Spaltdüse, Wischaufsatz mit Wassertank, 2 Wischpads, Wandhalterung, Netzteil und deutscher Anleitung

Preis: 188,82 EUR

