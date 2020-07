Sichler Haushaltsgeräte 3in1-WLAN-Luftkühler LW-480.wlan

Angenehm kühle und saubere Luft an warmen Tagen

– Kühlt, befeuchtet und reinigt die Raumluft

– Ionisator entfernt Gerüche, Staub, Keime & Co. aus der Luft

– Bequeme Steuerung per Fernbedienung

– WLAN für weltweite Steuerung per App

– Auch per Alexa- und Siri-Sprachbefehle steuerbar

– Energieeffizient: geringerer Stromverbrauch als Klimaanlagen

Sommerliche Hitze effektiv bekämpfen: Im Handumdrehen sorgt der Luftkühler von Sichler Haushaltsgeräte für ein angenehm kühles Raumklima und eine ausgeglichene Luftfeuchte.

Besonders reine Luft genießen: Der integrierte Ionisator befreit die Raumluft von unangenehmen Gerüchen. Zugleich bekämpft er die Ausbreitung von Viren, Bakterien und Milben. So fühlt man sich jederzeit pudelwohl!

Erfrischung auf Wunsch: Aus 3 Geschwindigkeitsstufen kann man die optimale Einstellung auswählen. Dank horizontaler Swing-Funktion wird die Kühle optimal im Raum verteilt.

Eine Brise wie am Meer: Einfach in den Luftstrom setzen und schon wirkt die kühle, feuchte Luft wie eine angenehme Meeresbrise auf der Haut – und ist im Gegensatz zu eiskalter Klimaanlagen-Luft völlig unbedenklich!

Per App “Elesion” die Kontrolle behalten – auch weltweit: Der 3in1-WLAN-Luftkühler kann z.B. von unterwegs mit der gewünschten Einstellung eingeschaltet werden. So erwartet einen zu Hause dann ein optimales Raumklima.

Steuerung per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man per App Szenarien ein. Und diese lassen sich bequem auch per einfacher Alexa- oder Siri-Anweisung starten!

Strom sparen und die die Umwelt und den Geldbeutel schonen. Der Luftkühler arbeitet sehr effizient und verbraucht viel weniger Energie als herkömmliche Klimaanlagen.

– Erfrischende Luftqualität: kühlt, reinigt und befeuchtet

– Erfrischende Kühlleistung: kühlt die angesaugte Luft um bis zu 4 – 5 °C herunter

– Ionisator: befreit die Luft von Keimen, Bakterien und Viren und bekämpft unangenehme Gerüche

– Ideal auch direkt am Bett, auf dem Balkon, der Terrasse u.v.m.

– 3 Geschwindigkeitsstufen: langsam, medium, schnell

– Sleep-Modus für leisere Betriebsgeräusche

– Einstellbarer Timer: von 0,5 – 7,5 Std., in 30-Minuten-Intervallen einstellbar

– Horizontale Swing-Funktion: Luftstrom deckt einen Bereich von 60° ab

– Horizontale Luftlamellen manuell einstellbar

– Luftvolumen: 800 m³/Stunde

– Maximale Luftgeschwindigkeit: 2,73 m/slan

– Serviceverhältnis: 0,265 (m³/min)/W

– Verdunstungsvolumen: 300 ml/Stunde

-LED-Display für Anzeige von Betriebsmodus und Raumtemperatur

– Fernbedienung zur bequemen Funktionseinstellung

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Gratis-App “Elesion” für iOS und Android: für weltweite Steuerung, mit Erstellung von Szenen, z.B. zum direkten Einschalten auf Stufe 2 mit Ionisator und Timer

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Apple Siri: per App programmierte Szenen sind per Sprachbefehl ausführbar

– Schallleistungspegel: 61,7 dB(A)

– Leistungsaufnahme: 65 Watt

– Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,34 Watt

– Herausziehbarer Wassertank: 4 Liter Fassungsvermögen

– Herausnehmbarer Luftfilter

– Ideal für den mobilen Einsatz dank 4 Rollen: leicht zu bewegen

– 2 Tragegriffe an den Seiten

– Stromversorgung Luftkühler: 230 Volt

– Stromversorgung Fernbedienung: 1 Knopfzelle Typ CR2025 (enthalten)

– Maße Luftkühler: 28 x 61 x 29,5 cm, Gewicht: 5,2 kg

– Luftkühler LW-480.wlan inklusive Fernbedienung mit Batterie und deutscher Anleitung

Preis: 98,70 EUR

Bestell-Nr. NX-1549-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1549-3103.shtml

Presseinfos mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/hZhJGMUL

