Sichler Haushaltsgeräte 3in1-Boden-Wasch-Sauger BWS-300

Für strahlend saubere Böden: Saugt, wischt und desinfiziert

– Saugt, wischt und desinfiziert in einem Arbeitsschritt

– Ohne lästiges Kabel dank Akku-Betrieb

– 2 Reinigungsstufen: Eco- und Turbo-Modus

– Selbstreinigungsfunktion der Mikrofaserwalze

– Individuell regulierbare Wasserzufuhr per Knopfdruck

– Bis zu 25 Minuten Laufzeit

Jetzt spart man jede Menge Zeit beim Putzen: Denn der praktische Akku-Wasch-Sauger von Sichler Haushaltsgeräte saugt, wischt und desinfiziert zugleich! So entfernt man in einem Zug Staub, Krümel und hartnäckigen Schmutz von den Böden. Kein lästiges Wischen mit dem Mopp mehr! Dank UV-C-Technik wird der Boden gleichzeitig auch desinfiziert.

So hat Dreck keine Chance: die rotierende Mikrofaserwalze nimmt Staub und Schmutz effektiv auf. Und bevor die angesaugte Luft den Boden-Wasch-Sauger wieder verlässt, strömt sie durch einen HEPA-Filter – ideal für Allergiker!

Dank Akku saugt man kabellos! So hat man nie wieder ein zu kurzes Kabel oder Kabelsalat. Einfach den Akku auftanken und loslegen! Auch ein Beutelkauf ist dank Filtersystem überflüssig und schont so Portemonnaie und Umwelt.

Bequeme Bedienung: Dank schlankem Design und leichtem Gewicht liegt der Waschsauger besonders gut in der Hand. Zwischen 2 Reinigungsstufen wählen und die Wasserzufuhr individuell per Knopfdruck regeln! Wasser- und Schmutztank sind für eine besonders hygienische Reinigung voneinander getrennt.

– Saugt und wischt gleichzeitig alle Hartböden und desinfiziert dank UV-C-Technik

– Gründliche Reinigung mit Mikrofaserwalze oder zusätzlicher Bürste mit Borsten inklusive Behälter zum Trocknen

– Absolute Bewegungsfreiheit dank kabellosem Akku-Betrieb

– HEPA-Feinpartikelfilter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus, ideal für Allergiker

– 2 Saugstärken: umweltfreundlicher Eco-Modus und Turbo-Modus mit noch stärkerer Saugkraft

– 2-Tank-System: 680 ml Wassertank und 450 ml Schmutzwassertank für hygienische Reinigung und einfache, schnelle Entleerung

– Selbstreinigungsfunktion: Die Mikrofaserwalze reinigt sich nach dem Einsatz automatisch selbst

– Digitales LCD-Display zeigt Ladestatus und Saug-Modus

– Individuell regulierbare Wasserzufuhr per Knopfdruck

– Mit praktischen Rollen zum einfachen Transportieren und Standfunktion

– Leistungsaufnahme: 80 Watt

– Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 2.600 mAh, 24 Volt, für bis zu 25 Minuten Betrieb, aufladbar per 230 Volt (Euro-Stecker) an Ladestation, Ladezeit: 3-4 Stunden

– Maße: 115 x 26 x 20 cm, Gewicht: 4,3 kg

– Nass-Wasch-Sauger BWS-300 inklusive Wassertank, Bürste, Ladestation, Reinigungsbürste, Netzteil,

Trockenbehälter für Bürste und deutscher Anleitung

– EAN4022107385428

Sichler Haushaltsgeräte Ersatzakku für Boden-Wisch-Sauger BWS-300, 5.000 mAh

Sorgt für volle Power des Akku-Boden-Wisch-Saugers wie am ersten Tag

– Li-Ion-Akku für den Austausch des Akku-Boden-Wasch-Saugers

– Zubehör in Hersteller-Qualität

– Für bis zu 40 Minuten Betrieb

Schnelle Hilfe für neue Energie: Wenn der Akku des Boden-Wasch-Saugers leer ist, machet man einfach direkt mit diesem Ersatz-Akku weiter! Auch wenn der reguläre Akku defekt sein sollte oder nicht mehr die volle Leistung bringt, macht er das Reinigungs-Multitalent in Null Komma Nix wieder fit.

– LiPo-Ersatz-Akku für Akku-Boden-Wasch-Sauger BWS-300

– Kapazität: 5.000 mAh für bis zu 40 Minuten Laufzeit

– Spannung: 3,7 V

– Maße: 210 x 85 x 40 mm, Gewicht: 690 g

– Ersatz-Akku inklusive deutscher Anleitung

– EAN 4022107385435

Sichler Haushaltsgeräte 2er-Set Ersatz-HEPA-Filter für Akku-Boden-Wisch-Sauger BWS-300

Im Handumdrehen ersetzt: für stets beste Funktion des Staubsaugers

– Filtert selbst kleinste Partikel

– Mit feinem Gitter zum Filtern von grobem Schmutz

– Ideal für Allergiker: Filtert Feinstaub, Pollen, etc.

Für Saugleistung wie am ersten Tag: Im Handumdrehen ersetzt man den verstaubten Filter. Schon saugt der Akku-Boden-Wasch-Sauger wieder wie am ersten Tag – ohne dass auch nur ein Staubkrümel dem Staubbehälter entkommt.

– 2er-Set Ersatz-HEPA-Filter für Akku-Boden-Wasch-Sauger BWS-300

– HEPA-Feinpartikelfilter: Mit feinem Gitter zum Filtern von grobem Schmutz

– Ideal für Allergiker: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus

– Maße: 85 x 75 x 30 mm, Gewicht: 43 g

– EAN 4022107385442

