Sichler Exclusive HOBOT-2S (PR-060) Fensterputz-Roboter

Große glatte Flächen, Fenster und mehr spielend einfach sauber halten

– Zweiseitige Reinigungsmittel-Sprühfunktion für bis zu 50 m²

– Auch für rahmenlose Fenster, Kacheln u.v.m.

– Berechnet automatisch und intelligent Putzwege

– Reinigt pro Minute 0,41 m² Fläche

– Erkennt Hindernisse und Kanten

– Notstrom-Akku und Sicherheitsseil gegen Absturz

Sich das Fensterputzen jetzt leichter machen: Fenster, Scheiben und sogar große Glasfassaden bequem von dem intelligenten Fensterputz-Roboter säubern lassen. Einfach aufsetzen, einschalten und entspannt zurücklehnen. Den Rest übernimmt dieser Putzteufel selbstständig.

Doppelt effektiv gegen Fingerabdrücke, Staub & Co.: dank zweier Reinigungsmittel-Tanks mit Sprühfunktion für bis zu 50 m²! So beseitigt der Putz-Roboter von Sichler Exclusive spielend einfach Verschmutzungen*. Mit 0,41 m² pro Minute sind selbst große Flächen ruckzuck sauber.

Putzt ebene sowie unebene Oberflächen: Der Druck-Sensor reagiert auf Unebenheiten am Untergrund und passt den Luftdruck entsprechend an. So hat der Haushaltshelfer optimalen Halt auch z. B. auf Kacheln und strukturiertem Glas.

Ideal sogar für rahmenlose und schräge Fenster: Gleich vier Laser-Sensoren erkennen Hindernisse und sehen, wenn es nicht mehr weitergeht. Die intelligente Technologie des Helfers berechnet automatisch den optimalen Putzweg und registriert Kanten.

Zusätzlich gegen Abstürze gesichert: Die unterbrechungsfreie Stromversorgung schützt den Roboter bei Stromausfällen. Sollten dennoch einmal alle Sicherheitssysteme versagen, bewahrt ihn das Sicherheits-Seil vor einem schädigenden Absturz!

Bequeme Bedienung per kostenloser App: Den Reinigungshelfer per Bluetooth koppeln. Schon hat man die volle Kontrolle mit dem Mobilgerät.

– Reinigt selbstständig alle glatten Flächen, z. B. Fenster (auch in Dachschrägen), große Glasflächen und Kacheln

– Reinigungsgeschwindigkeit: 0,41 m²/Minute, bewegt sich 12 cm/Sekunde

– Intelligente Reinigung: berechnet automatisch Putzwege

– Innovativer Sensor verbessert die Reinigungsleistung an Kanten: für sichtbar bessere Ergebnisse ohne Absturz

– 2 Tanks mit Sprühfunktion für Reinigungsmittel: je 26 ml, für bis zu 50 m²

– Auto-Finish: stoppt automatisch nach getaner Arbeit

– Sprachausgabe zum Ansagen der Aktionen: mit eigener Stimme bespielbar

– Hält durch Unterdruck und gleicht Unebenheiten per Druck-Anpassung aus

– 4 Laser-Sensoren erkennen Kanten und Hindernisse: ideal auch für rahmenlose Fenster

– Sicherheits-Seil mit 4,5 m Länge und Karabiner: hält 200 kg

– Notstrom-Li-Ion-Akku mit 14,8 Volt hält Roboter bei Stromausfall bis zu 20 Minuten an der Scheibe

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App für Android und iOS: zur Steuerung des Roboters per Mobilgerät

– Ein/Aus-Schalter sowie LED-beleuchtete Play/Pause-Taste: signalisiert Betriebsmodus und leerlaufenden Notstrom-Akku (z.B. bei Stromausfall)

– Handgriff für bequemes Platzieren auf Oberflächen und für Transport

– 3 Mikrofaser-Pads zum Reinigen und Polieren: 75 % Polyester, 25 % Nylon

– Betriebs-Lautstärke: 64 dB

– Leistungsaufnahme: 72 Watt

– Unterstützt Firmware-Updates over-the-air (OTA)

– Stromversorgung: 230-V-Netzteil mit 5 m Kabellänge (Eurostecker, auch zum Laden des Notstrom-Akkus)

– Maße: 24 x 8,6 x 24 cm, Gewicht: 1,3 kg

– Fensterputz-Roboter HOBOT-2S (PR-060), 3 Reinigungs- und Polier-Pads, Reinigungslösung (250 ml), Netzteil, Sicherungsseil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389099

*Der Putzroboter ist nur bedingt für hartnäckige Verschmutzungen geeignet. Für bessere Putzergebnisse die Verschmutzungen bitte vorher einweichen und betroffene Stellen ggf. vorreinigen.

Preis: 449,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7080-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7080-3031.shtml

Sichler Exclusive 3er-Set Mikrofaser-Pads für Fensterputz-Roboter PR-060

Immer ein sauberes Wischtuch zur Hand

Für blitzblanke Sauberkeit: Dank den Extra-Wischtüchern ist der Fensterputz-Roboter jederzeit einsetzbar.

– Ideal als Ersatz oder Vorrat für den Fensterputz-Roboter PR-060

– Für Trocken- und Nass-Reinigung

– Wiederverwendbar

– Waschbar bei 40 °C

– Material: 75 % Polyester, 25 % Nylon

– 3 Wischtücher inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107390484

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7081-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7081-3031.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/llhJmjd9

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.