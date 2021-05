Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Marburg

Sichere Festplatten Vernichtung in Marburg mit Vor-Ort-Service beim Kunden

Unser Datenlöschservice in Marburg rentiert sich für Ihr Unternehmen

Wir sind immer der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Datenschutz und der Datenlöschung in Deutschland geht. Die Datenlöschung macht es Unternehmern in der heutigen Zeit recht schwer, da es viele Regeln gibt, die man einhalten muss. Sie können sich davor schützen und sich einfach an unseren Fachbetrieb für die Festplatten Löschung in Marburg wenden. Wir können Ihnen nicht bei allen Regelungen des Datenschutzes helfen, aber wir übernehmen gerne die endgültige Datenlöschung Ihrer Hardware, wenn diese entsorgt werden muss. Genau dies sieht der Datenschutz vor, um sensible Daten zu schützen und den Datenmissbrauch zu verhindern. Wer sich nicht daran hält, muss leider mit hohen Bußgeldern rechnen. Und genau dies, hat so manches Unternehmen in den Ruin gestürzt. Dies können Sie mit nur einem Anruf vermeiden. Kontaktieren Sie unsere Festplatten Vernichtung in Marburg, damit wir Ihre Daten löschen! Wir werden nicht nur die Daten zerstören, sondern auch gleich die Hardware entsorgen. Das ist auch der Grund, warum sich so viele Unternehmen in Marburg und Umgebung, an uns wenden. Immerhin lagert in vielen Unternehmen IT-Schrott, den man sich nicht getraut hat zu entsorgen. Oft fehlt nämlich Unternehmern das Wissen, wie man dies tut. Wenn Sie uns den IT-Schrott übergeben wollen und die Datenlöschung wünschen, müssen Sie noch nicht einmal die Festplatten ausbauen. Diese Arbeit können Sie dann auch gerne uns überlassen!

Unsere Experten stehen Ihnen in Marburg immer gerne zur Seite

Sicherlich wissen Sie, dass die normale Datenlöschung am Rechner nichts bringt, da sich die Daten mit einer Software retten lassen. In den Firmenmüll gehören Festplatten aber natürlich auch nicht, denn dies fördert geradezu den Datendiebstahl. Die Rechner zu verschenken ist zwar großzügig, aber sollte doch gemieden werden, wenn die Festplatten nicht endgültig gelöscht sind. Denn auch so könnten die Daten in falsche Hände geraten. Machen Sie es sich lieber leicht und rufen Sie noch heute unsere Festplatten Löschung in Marburg zu sich! Gehen Sie kein Risiko ein und vertrauen Sie unserem Fachbetrieb. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren, wir stehen Ihnen gerne Rede und Antwort. Ansonsten können Sie einen Termin vereinbaren und sich darauf verlassen, dass wir schnell bei Ihnen sind, um Ihre Hardware abzuholen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

