Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Bielefeld

Unser Datenlöschservice in Bielefeld rentiert sich für Ihr Unternehmen

Wir sind immer der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Datenschutz und der Datenlöschung in einem Unternehmen geht.

Die Datenlöschung macht es den Unternehmern in der heutigen Zeit schwer, weil man sich an viele Punkte halten muss. Allerdings nur dann, wenn man sich nicht an unseren Fachbetrieb wendet und versucht, das Problem alleine zu lösen. Der Datenschutz verlangt zum Beispiel die Löschung aller Festplattendaten, bevor diese von Ihnen entsorgt werden sollen. So soll dafür gesorgt werden, dass keinerlei Daten für Fremde lesbar sind und ein Datenmissbrauch erfolgt. Es wird die endgültige Löschung verlangt, die für viele Firmen gar nicht umsetzbar ist, weil die passenden Geräte dafür fehlen. Mit uns ist dies aber kein Problem, davon können Sie sich überzeugen. Wir können mit unserer Festplatten Löschung in Bielefeld dafür sorgen, dass Ihre Daten zerstört werden. Sie sind danach nicht mehr lesbar und können auch nicht mehr hergestellt werden. Außerdem werden wir im Anschluss daran, die Hardware entsorgen, dabei wird natürlich an die Umwelt gedacht. Wir sind ein Fachbetrieb, der sich auf die Datenlöschung versteht. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes und genau deshalb haben wir genügend Erfahrung zu bieten. Da wir Ihnen neben der Löschung die Hardware Entsorgung zu bieten haben, können Sie uns gerne ganze Rechner überlassen, ohne Festplatten vorab ausbauen zu müssen. Lassen Sie uns für sich aktiv werden und ersparen Sie sich viel Mühe. Nutzen Sie unsere Festplatten Zerstörung in Bielefeld am besten noch heute für sich!

Unsere Experten stehen Ihnen in Bielefeld immer gerne zur Seite

Sicherlich wissen Sie, dass die normale Datenlöschung am Rechner nichts bringt und von daher erst gar nicht ausgeübt werden muss. Die Daten könnten sogar von Laien wiederhergestellt werden und das mit einer kostenfreien Software aus dem Netz. Das ist auch der Grund, warum Sie Hardware nicht einfach so in den Firmenmüll werfen dürfen. Sie fordern den Missbrauch von Daten so heraus. Sie machen es Betriebsspionen leicht und werden mit hohen Bußgeldern rechnen müssen. Gehen Sie lieber anders vor und das ohne Mühe. Unsere Festplatten Löschung in Bielefeld zu sich zu rufen, ist schlau. Verlassen Sie sich ruhig auf unseren guten Service, um keine Gefahren einzugehen. Sie können sich ganz auf unsere mechanische Löschung verlassen, die Ihnen übrigens auch recht kostengünstig von uns angeboten wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

