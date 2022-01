Sichere digitale Unterstützung für mobile Einsatzkräfte

Wiesbaden, 18.01.2022 – Gemeinsam mit den Technologiepartnern B&T Solutions, Tonfunk und IT-Sicherheitsexperte Rohde & Schwarz Cybersecurity hat Panasonic eine multifunktionale Komplettlösung zur Unterstützung mobiler Einsatzkräfte entwickelt. Das flexible System begleitet Einsatzkräfte wie Polizei, Retter oder Katastrophenschutz mit zuverlässigen Mobilgeräten und sicherer Kommunikation und erleichtert den Arbeitsalltag.

Mobile Einsatzkräfte sind in ihrem Arbeitsalltag stark gefordert. Analoge Prozesse, wie sie vielfach noch zu ihrem Alltag gehören, bremsen sie in einer schnellen, effizienten und sicheren Umsetzung ihrer Aufgaben aus. Kommt es beispielsweise zu einem Autounfall, sind sowohl die Polizei, der Notarzt und eventuell sogar die Feuerwehr gefragt. Meist sind die Beamten und Helfer vor Ort gezwungen, die zur Rettung, Aufklärung und Bergung notwendigen Daten mit Kugelschreiber, Klemmbrett und Formularen zu erfassen, sowie per Kamera zu dokumentieren. Dies erfordert eine umfangreiche Einsatznachbereitung mit Digitalisierung der handschriftlich erfassten Daten und Zusammenführung mit der Fotodokumentation. Der Medienbruch bedeutet nicht nur eine erhöhte Fehleranfälligkeit, sondern insbesondere einen erhöhten Zeitaufwand.

Eine digitale Komplettlösung, entwickelt mit gebündelter Kompetenz von vier Experten soll Abhilfe schaffen. Ein modernes ergonomisches System bestehend aus mobilen Endgeräten von Panasonic kombiniert mit Kommunikations-, Steuerungs- und Sicherheitsanwendungen leistet Einsatzkräften bei sämtlichen Aufgaben unterwegs wertvolle Unterstützung: vom Auftragserhalt über Navigation, Messenger-Kommunikation mit der Zentrale und Kollegen, Fotodokumentation und Video-Eigensicherung, bis hin zum Abschlussprotokoll ist alles zur Hand. Dank direkter Datenverarbeitung reduziert es zudem signifikant den Aufwand für die Einsatznachbereitung.

Gebündelte Expertise von vier Partnern: integriert, flexibel, digital und sicher

Neben Multifunktionalität und Zeitersparnis bietet die Lösung ein Höchstmaß an Ausfallsicherheit und Datenschutz. Die IT-Sicherheitsexperten von Rohde & Schwarz Cybersecurity gewährleisten eine umfassende proaktive IT-Sicherheit mit Schutz vor Cyberangriffen – samt Festplattenverschlüsselung und VPN-Lösung mit BSI-Zulassung für besondere Ansprüche von Behörden.

Die mobilen Panasonic TOUGHBOOK Tablets bleiben dank robuster Bauart – neuestes Modell TOUGHBOOK G2 mit IP-65 und MIL-STD810H Zertifizierung – ausfallsicher im Dienst, trotzen IT-widrigen Witterungsverhältnissen und sind selbst mit Handschuhen komfortabel bedienbar. Zudem funktionieren sie zuverlässig trotz Vibrationen in Fahrzeugen, punkten durch extra lange Akkulaufzeiten und vom Benutzer wechselbare Akkus. Der zertifizierte Fahrzeugeinbau mit TÜV-geprüfter Unterbringung und Lademöglichkeit erfolgt durch B&T Solutions, die zentrale Steuerungseinheit bildet das Polaris System der Tonfunk Gruppe.

Die Lösung wurde für Einsatzfahrzeuge jeglicher Art entwickelt, etwa für Befehlskraftwagen (BefkW), Einsatzleitwagen (ELW) mit Behördenanbindung oder Führungskommandofahrzeuge.

In ihrem Zusammenspiel zahlen folgende Komponenten auf einen integrierten, flexiblen, digitalen und sicheren Ablauf ein, der den Arbeitsalltag unterwegs erleichtert und effizientere Einsätze ermöglicht:

Spezialisierte Sonderfahrzeuge und Digitalfunk von B&T Solutions

B&T Solutions trägt als Spezialist für BOS-Komplettlösungen zu der Partnerschaft bei – und ist für die Integration ins Fahrzeug zuständig. Das Unternehmen bietet mehr als 30 Jahre Erfahrung – von der Konzeption und Entwicklung, über eigene Komponenten-Fertigung und Fahrzeugausbau, bis hin zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit mit mobilem Service.

Zuverlässige mobile Endgeräte von Panasonic TOUGHBOOK

Ruggedized Mobilgeräte sind vor Ort der Schlüssel zu einer nahtlosen Kommunikation der Einsatzkräfte. Die Notebooks, Tablets und Handhelds samt Fahrzeughalterungen von Panasonic erweisen sich als robust, ausfallsicher und zuverlässig bei kritischen Einsätzen. Mit ihrem ergonomischen Design und langen Akkulaufzeiten sorgen sie für den nötigen Komfort bei der Nutzung.

Papierloses Büro auf vier Rädern von der Tonfunk Gruppe

Das Polaris System der Tonfunk Gruppe dient als zentrale Steuerungseinheit der modernen Einsatzfahrzeuge. Es ermöglicht die Einsatzplanung und Navigation auf Echtzeit-Niveau. Darüber hinaus lässt es sich erweitern und kann dann beispielsweise zur Steuerung der Signalanlage und Erfassung von Ordnungswidrigkeiten eingesetzt werden.

BSI-zugelassene IT-Sicherheit von Rohde & Schwarz Cybersecurity

In sensiblen Bereichen wie Feuerwehr-, Polizei- oder Notarzteinsätzen ist IT-Sicherheit essenziell – ein Hacker-Angriff oder Systemausfall kann hier lebensbedrohlich sein. Mit dem umfassenden Sicherheitspaket von Rohde & Schwarz ist höchste Sicherheit gewährleistet: Es bietet einen sicheren Schutz vor Cyber-Angriffen auf das mobile Endgerät und ist dank ausfallsicherer Systeme jederzeit arbeitsbereit. Es beinhaltet einen hochsicheren Browser sowie einen Zero-Trust-basierten VPN-Client und eine Festplattenverschlüsselung mit BSI-Zulassung. Die Zulassung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gewährleistet für datenschutzsensible Behörden und Organisationen Sicherheit auf höchstem Level.

Weitere Informationen und ein Video zur gemeinsamen Lösung der vier Partner finden Sie unter: https://toughbook.panasonic.eu/Einsatzfahrzeuge

Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

