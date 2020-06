Shoppen bei schuhplus – der große Damenschuhe Webshop

Große Schuhe ganz einfach finden – bei schuhplus

Modebewusste Frauen, die auf großem Fuß leben, hatten es in der Vergangenheit nicht immer einfach, schöne Schuhe zu finden. Oft wirkten ihre Füße in den großen Schuhen optisch noch größer oder sie passten insgesamt nicht zu ihrer Art, sich zu kleiden. Der Komfort und die Passform der großen Treter ließen seinerzeit häufig ebenfalls arg zu wünschen übrig. Und auch in puncto Bequemlichkeit, Materialbeschaffenheit und Funktionalität mussten starke Frauen beim Schuhkauf nur allzu oft Abstriche machen. Glücklicherweise haben sich die Zeiten geändert. Heute gibt es schuhplus, und der große Damenschuhe Webshop für Ladies mit Format hält eine riesige Auswahl an attraktiven Damenschuhen in großen Größen bereit. Für mehr Vergnügen beim Schuhe kaufen – und für mehr Selbstbewusstsein!

Aktuellen Statistiken zufolge ist der Mensch in der Zeit von 1880 bis heute in seiner Körpergröße deutlich gewachsen. So sind auch Frauen in Deutschland durchschnittlich um etwa 10 bis 15 Zentimeter größer geworden. Dieser Entwicklung hat sich natürlich die faszinierende Welt der Damenschuhmode nachhaltig angepasst. Der Bedarf an großem Schuhwerk wird dank schuhplus – Schuhe in Übergrößen optimal gedeckt. Dabei kommt es nicht nur auf das Design an, sondern es ist überdies wichtig, dass die Füße das Gewicht des hoch gewachsenen Körpers optimal ausbalancieren. Mit den modischen Ballerinas, Pumps, Stiefeln, Halb- und Schnürschuhen für Damen werden “große Träume” vom attraktiven Schuhdesign wahr.

Dezent oder extravagant, stilvoll oder business-like

Während es noch früher sehr schwierig war, feminine, stilvolle Damenschuhe mit hohem Tragekomfort zu finden, ist das mit schuhplus heute kein Problem mehr. Ganz im Gegenteil. Trendbewusste Damen, die Lust auf schicke Trends aus dem große Damenschuhe Webshop haben, finden garantiert mit Leichtigkeit das passende Modell. Wie die Erfahrung immer wieder zeigt, macht der Einkaufsbummel im große Damenschuhe Webshop zusammen mit der besten Freundin noch mehr Laune. So können sich die beiden Schuh-Liebhaberinnen bequem am Smartphone oder vor dem Desktop PC die neuesten Übergrößen-Schuhmodelle aussuchen und bei Bedarf gleich mehrere Paar bestellen. Gemeinsam “shoppt” es sich eben leichter.

Schuhe, die die Herzen höherschlagen lassen

Business-Schuhe in großen Größen sind im Übergrößen-Store ebenso zu finden, wie lässige Boots, elegante Party-Schuhe mit oder ohne Schnürung sowie Sandalen und vieles mehr. Es macht jedes Mal Freude, in die “frisch erstandenen” Modelle hinein zu schlüpfen und die bewundernden Blicke der Freundinnen zu genießen. Was liegt angesichts all der Vorzüge näher, als regelmäßig im große Damenschuhe Webshop vorbeizuschauen und sich über die neuesten Trends in Sachen Übergrößenschuhe für Damen zu informieren?

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

