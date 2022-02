ShopLC erweitert Zahlungsmöglichkeiten um Klarna

Die deutsche Tochtergesellschaft eines international tätigen Konzerns bietet ihren Kunden nun auch die Möglichkeit, Bezahlungen über Klarna und somit beispielsweise zu einem anderen Zeitpunkt oder auf Raten zu tätigen.

ShopLC steht für eine einfach zu bedienende Shopping-Plattform, welche über einen eigenen Onlineshop sowie einen Home-Shopping-TV-Kanal verfügt. Somit bietet das Unternehmen seinen Kunden ein einzigartiges Shopping-Erlebnis kombiniert mit einer großen Auswahl an günstigen Produkten u.a. aus den Kategorien Schmuck, Mode, Wohn-Accessoires oder Kosmetik.

Ab sofort können Kunden ihren Einkauf nun auch über den Zahlungsanbieter Klarna abwickeln. Die Klarna AB ist ein schwedischer weltweit führender Zahlungsanbieter sowie eine lizensierte Bank, welche es Kunden ermöglicht, offene Zahlungen entweder sofort, zu einem anderen Zeitpunkt oder auf Raten zu begleichen. Die Klarna Group hat aktuell 90 Millionen Kunden und über 250.000 aktive Händler.

Neben der Möglichkeit, den Einkauf über Klarna zu bezahlen, bietet ShopLC auch zahlreiche weitere Zahlungsmöglichkeiten, beispielweise mit einer Visa-, Mastercard- oder American Express Kreditkarte sowie via Paypal oder Rechnung.

Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zum Produktsortiment finden Sie unter www.shoplc.de.

ShopLC.de gehört ebenso wie der in den USA sehr beliebte Shoppingsender Shop LC USA sowie TJC aus Großbritannien zu der Vaibhav Global Ltd. (VGL), einem international tätigen Konzern, der weltweit Schmuck und andere Lifestyle-Produkte verkauft. Mit über 40 Jahren Erfahrung verfügt die VGL-Gruppe über eigene Produktionsstätten in Indien, Thailand und China.

VGL beschäftigt weltweit fast 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Marken ShopLC und TJC strategisch und operativ unterstützen. Das Ziel ist es, Schmuck, Beauty-Produkte, Mode, Wohnkultur und Lifestyle-Produkte in bester Qualität zu attraktiven Konditionen anzubieten. Um bedürftigen Kindern eine bessere Zukunft zu bieten, hat der Konzern mit „Your purchase feeds“ ein Programm ins Leben gerufen, welches warme Mahlzeiten an Schulkinder in Indien spendet.

In den letzten 14 Jahren hat die VGL-Gruppe einen erfolgreichen 24/7 Live Shopping TV-Kanal in den USA und Großbritannien etabliert und ist nun bereits kurz nach der Gründung auch in Deutschland bereits erfolgreich.

Kontakt

Shop LC Deutschland

Deepak Mishra

Fichtenstr. 47 – 51 47

40233 Düsseldorf

0163 2505533

kontakt@shoplc.de

https://www.shoplc.de

