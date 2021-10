Religionsgemeinschaft Shincheonji Kirche Jesu in Südkorea organisierte ein Online-Bibelseminar mit rund 14.000 Teilnehmern.

Shincheonji Kirche Jesu strahlt erstmalig Seminarserie über die Offenbarung öffentlich aus

Am 14. September dieses Jahres organisierte die Religionsgemeinschaft Shincheonji Kirche Jesu in Südkorea ein Online-Bibelseminar mit rund 14.000 Teilnehmern. Mehr als 3.000 Teilnehmer meldeten sich für ein Folgeseminar an. Das Seminar veranschaulichte, dass trotz der Pandemie die Verkündigung der Botschaft der Bibel an viele Menschen virtuell und ohne Infektionsrisiko möglich ist.

Der Vorsitzende der Gemeinde, Man-Hee Lee, trat als Hauptredner auf, und gab detaillierte Einblicke seines Glaubensweges sowie über den Verlauf, wie er die Offenbarung empfangen hatte. Unter den Teilnehmern, die der Einladung folgten, waren 1.870 Pastoren. Das Seminar folgte der klaren Botschaft des Vorsitzenden: „Meine Mission ist es, die Realität der Erfüllung des Buches der Offenbarung, wie von Jesus empfangen, weiterzugeben“.

In der Zeit vom 15. bis 21. September 2021 gab es weitere Online-Seminare von der Religionsgemeinschaft, in denen über das Wort Gottes Zeugnis gegeben wurde. „Die Tatsache, dass etwa 3.000 Menschen sagten, sie wollten das Wort Gottes weiter lernen, ist auch ein Beweis dafür, dass sie nach dem Wort der Bibel dürsten. Die Atmosphäre, sich selbst ein Urteil bilden zu wollen, hat sich erkennbar ausgebreitet“, so ein Sprecher von Shincheonji. Insgesamt haben 78.000 Menschen von Januar bis Juli dieses Jahres bereits online an den Bibelkursen von Shincheonji teilgenommen. Während andere Kirchen ihre Mitglieder verlieren, wuchs die Zahl der Shincheonji-Mitglieder während der Covid-19-Pandemie. Die steigende Zahl der Anmeldungen und der Erfolg des Seminars bestätigen, dass die Verbreitung des Evangeliums möglich ist, auch wenn Gottesdienste und Bibelunterrichte nur online stattfinden.

Aufgrund der positiven Resonanz der Teilnehmer ist von der Kirche nun eine vollständig öffentliche Seminarreihe über alle Kapitel des Buches der Offenbarung geplant. Vom 18. Oktober bis zum 27. Dezember 2021 werden daher wöchentlich zwei weitere Seminare ausgestrahlt, die im Einzelnen über die Inhalte aller Kapitel der Offenbarung aufklären. Diese Seminarreihe wird frei zugänglich über YouTube ausgestrahlt und in zehn verschiedene Sprachen übersetzt. Ab dem 14. bis zum 17. Oktober kann jeder sich die ersten beiden und vorbereitenden Seminare des Vorsitzenden der Kirche auch in deutscher Sprache ansehen. Zu allen Tagen werden die Seminare um 11:00 Uhr, 13:00 Uhr und 20:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.

Weitere Informationen kann man im Web unter www.shinchonji.de finden.

