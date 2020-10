SH Netz setzt auf intelligente Ortsnetzstationen

Höhere Versorgungssicherheit im Netzgebiet – Digitale Technik wird über zentrale Netzleitstelle in Rendsburg ferngesteuert.

Die HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) integriert seit 2016 intelligente Ortsnetzstationen in ihr Stromnetz. Im Vergleich zu herkömmlichen Trafo-Stationen messen und dokumentieren diese digitalisierten Ortsnetzstationen aktiv die Zustände im Mittelspannungsnetz. 700 Stationen hat der Netzbetreiber bis heute in Schleswig-Holstein errichtet, mehr als 25 Millionen Euro in das Zukunftsprojekt investiert. Der Einsatz modernster Technik macht es möglich, die Ortsnetzstationen über die zentrale Netzleitstelle der HanseWerk-Tochter SH Netz in Rendsburg fernzusteuern. Seit Juli 2019 setzt der Netzbetreiber bei der Umrüstung auf eine neue Generation.

Mit den intelligenten Ortsnetzstationen erhöht SH Netz, Tochterunternehmen der HanseWerk Gruppe, die Versorgungssicherheit im Netzgebiet – zum Vorteil der angeschlossenen Haushalte. “Mit den Informationen, die über die hier installierte Sensorik gesammelt und verarbeitet werden, lassen sich Fehler schneller lokalisieren und beheben, um die Kunden im Störungsfall wieder ans Netz zu bringen”, sagt Dieter Haack, Leiter Betrieb Spezialnetze bei der HanseWerk-Tochter SH Netz in Rendsburg. Die Stationen wandeln Mittelspannung in die in Niederspannungsnetzen übliche Spannung von 400 Volt um, die für die Versorgung der angeschlossenen Haushalte benötigt wird.

Durch die Digitalisierung leistet der Netzbetreiber zudem einen Beitrag zum Klimaschutz. Techniker brauchen nicht mehr über Land zu fahren, um Störungen zu suchen und vor Ort zu beheben. Die Umrüstung der Ortsnetzstationen in Schleswig-Holstein ist damit ein weiterer Baustein, das Unternehmen bis 2030 klimaneutral zu stellen.

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen für den Norden und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Biogas- und Power-to-Gas-Anlagen, mit denen SH Netz überschüssigen Windstrom als Wasserstoff im Erdgasnetz speichert.

Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das wahrscheinlich härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Kontakt

Schleswig-Holstein Netz AG

Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

0 41 06-6 29-34 22

0 41 06-6 29-39 07

presse@sh-netz.com

https://www.sh-netz.com/de.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.