SFS arbeitet mit Stibo Systems zusammen

SFS, ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Befestigungssystemen, Baugruppen, Präzisionsformteilen und Logistiklösungen, geht eine Partnerschaft mit dem Stammdatenmanagement-Unternehmen Stibo Systems ein. Ziel ist es, eine neue skalierbare Produktinformationsmanagement-Plattform und Infrastruktur für Produkte, Assets und E-Commerce zu etablieren sowie weitere Lieferanten und Kanäle hinzuzufügen, um den Umsatz und Marktanteil des Logistik- und Vertriebssegments von SFS zu erhöhen.

„Wir brauchen eine einzige, zentrale Quelle für aktuelle, genaue und vollständige Produktstammdaten, die mit unserer Expansionsstrategie mitwachsen kann und uns erlaubt, schnell neue Produkte und Lieferanten hinzuzufügen“, sagt Harald Senn, eBusiness Manager von SFS. „Um dies zu erreichen, haben wir nach einer Plattform gesucht, die alle unsere aktuellen und künftigen Produktdaten – einschließlich Bildern, Dokumenten und übersetzten Versionen davon – verwalten kann. Gleichzeitig musste die Plattform in der Lage sein, ein automatisiertes und schnelles Onboarding von Lieferantendaten über die Web UI zu ermöglichen.“

„Vorausschauende Unternehmen wie SFS haben erkannt, wie wichtig exakte Stammdaten und ein effizientes Onboarding von Produktdaten von Lieferanten sind. Oft beginnt dies bei den Produktdaten. Wie im Fall von SFS weitet es sich dann schnell auf die Lieferantendaten aus, was zu einer Multidomain-Stammdatenmanagementlösung führt, die vollständige Datentransparenz ermöglicht. Wir freuen uns sehr, SFS auf diesem Weg zu unterstützen“, sagt Christian Oertzen, President EMEA und APAC von Stibo Systems.

Über SFS

SFS ist ein weltweit führendes Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme und Präzisionsformteile. Die SFS Group AG umfasst die drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems und Distribution & Logistics, welche die entsprechenden Geschäftsmodelle repräsentieren. Im Segment Engineered Components agiert SFS als Entwicklungs- und Herstellpartner für kundenspezifische Präzisionsformteile, Befestigungslösungen und Baugruppen. Im Markt tritt Engineered Components mit den vier Divisionen Automotive, Electronics, Industrial und Medical auf. Das Segment Fastening Systems, bestehend aus den zwei Divisionen Construction und Riveting, entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsoptimierte mechanische Befestigungssysteme. Im Segment Distribution & Logistics ist SFS ein führender Partner für Befestiger, Werkzeuge, Beschläge sowie innovative Logistiklösungen in der Schweiz. Die SFS Group ist weltweit in 26 Ländern mit mehr als 100 Vertriebs- und Produktionsstandorten präsent. Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 mit rund 10’000 Mitarbeitenden (FTE) einen Umsatz von CHF 1’705 Mio.

Weitere Informationen unter:

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter stibosystems.de.

