SERVIETTEN SPENDEN HOFFNUNG

Serviettenhesteller FASANA hilft Flutopfern

Euskirchen, 29.11.2021 – Auch fünf Monate nach der Flutkatastrophe ist der Alltag der in der Region und Umgebung von Aufräum-, Reparatur- und Wiederaufbauarbeiten geprägt. Erschwerend hinzu kommt die Coronakrise. Die keeeper tableware GmbH, Hersteller von innovativen, nachhaltigen und hochwertigen Tissueprodukten aus Stotzheim, möchte mit der Initiative „still standing“ Hoffnung geben und Menschen helfen, die durch diese und andere Schicksale unverschuldet in Not geraten sind. Hinter der Initiative steht die Idee, mit dem Verkaufserlös von eigens produzierten still standing-Servietten betroffenen Menschen zum Beispiel ein hoffungsvolles Weihnachtsfest zu ermöglichen.

„Auch uns haben Flutkatastrophe und Corona stark zugesetzt“, sagt Zeljko Vuksanovic, Geschäftsführer von keeeper tableware. „Dennoch sehen wir uns als ein Unternehmen der betroffenen Region in der sozialen Verantwortung, die hier Menschen aktiv zu unterstützen.“

Die Botschaft ist klar: „still standing – Ich stehe noch da.“ Das Motto der Initiative geht auf eine von der Flut betroffene Mitarbeiterin der keeeper tableware GmbH zurück. Auf die Frage, wie sie die vergangenen Monate erlebt hat und wie es ihr heute geht, antwortete diese kurz aber klar: „I“m still standing!“ (dt. „Ich stehe noch da!“) „Eine passendere Botschaft konnten wir für unser Herzensprojekt nicht finden“, erklärt Vuksanovic. „Es steht gleichsam für Zusammenhalt, Solidarität, aber auch Hoffnung und Kraft. still standing will das Wir-Gefühl stärken und zum Ausdruck bringen. Anstatt zu resignieren, gilt es, gemeinsam positiv auf die Herausforderungen zu reagieren, andere zu motivieren und hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen“, so der Geschäftsführer weiter. Der große Traum von Vuksanovic und seinen Mitarbeitern ist es, „nicht nur die Menschen in der Region, in Deutschland, sondern auch in Europa und auf der ganzen Welt an Weihnachten durch die still standing-Servietten unter dem Weihnachtsbaum zu vereinen.“

Jede Serviette hilft

Erhältlich sind die still standing-Servietten im roten Weihnachtsmotiv online, über die eigens für die Initiative erstellte Webseite still-standing.info oder bei keeeper tableware vor Ort. Weitere Verkaufsstellen werden auf der Webseite veröffentlicht. Von jeder verkauften Serviettenpackung wird 1 Euro an Lichtblicke e.V. „Weil Menschen Hoffnung brauchen“ gespendet. Auch Unternehmer, Einzelhändler und Gastronomen aus der Region und Deutschland sind aufgerufen sich an der Aktion zu beteiligen. Sie werden auf der Webseite als Bezugsquellen und Unterstützer namentlich genannt.

Die keeeper tableware GmbH ist als Unternehmen Teil der Mutares SE & Co. KGaA. Die 100-jährige Tradition der Fasana Serviettenproduktion wird ab 01.01.2022 auch im Unternehmensnamen sichtbar werden: aus der keeeper tableware GmbH wird die FASANA GmbH. Das Unternehmen zählt zu den führenden europäischen Anbietern von innovativen und hochwertigen Tissueprodukten für den Consumer- und Großverbrauchermarkt weltweit. Als Partner des Handels werden nicht nur Produkt-, sondern auch Liefer- und Servicewünsche in zuverlässig hoher Qualität erfüllt. Am Standort in Stotzheim arbeiten ca. 200 Mitarbeiter.

