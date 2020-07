Service Partnerglück kostengünstig im Juli erleben

Wien, 18.07.2020 – Immer mehr Unternehmen kommen der Bevölkerung in der Corona-Krise mit tollen Angeboten entgegen. Auch die Partnervermittlung TTPCG ® macht es Menschen auf Partnersuche leicht und kostengünstig dazu, seinen wirklich passenden Partner zu finden.

Die TTPCG ® Aktion July discounts nutzen, heisst Geld sparen

Partnerglück wünscht sich jeder Mensch, der alleine ist und der von dem passenden Partner an seiner Seite träumt. Genau aus diesem Grund bietet TTPCG ® bis zum 31.07.2020 die Aktion July discounts. Wer ohne Risiko schnell verliebt werden möchte, kann zu July discounts noch die Aktion Your partner is waiting for you nutzen und so viel Geld sparen. Zu den Sparpreisen der Aktion Your partner is waiting gibt es nochmals einen Rabatt in Höhe EUR 150,–, allerdings nur im Juli 2020.

Verliebt in den gratis Urlaub starten. Das gibt es bei TTPCG ®

Millionen Menschen haben sich seit 1981 über TTPCG ® verliebt. Es geht ganz einfach, sehr schnell und dank den TTPCG ® Aktionen kostengünstig dazu. Um verliebt Urlaub machen zu können, schenkt TTPCG ® bei Nutzung der Aktion Your partner is waiting for you auch noch exklusive Reisegutscheine. Das gibt es nur bei TTPCG ®!

Bei TTPCG ® gibt es sogar die Geld zurück Garantie

Wer alleine ist und endlich den oftmals lange ersehnten Menschen treffen will, muss seine Ängste ausschalten. Ängste, dass es vielleicht nicht klappen könnte mit dem Partnerglück. Schliesslich kostet die Dienstleistung von TTPCG ® ja auch Geld. Allerdings sind bei TTPCG ® die Kosten klein, dies macht die Hemmschwelle, die Dienste von TTPCG ® zu nutzen, ebenso klein. Jeder Mensch auf Partnersuche musst das Ziel vor Augen haben und zu sich sagen, da will ich hin zu meinem Partnerglück. Es muss doch eine Lösung geben. TTPCG ® bietet perfekte Lösungen, sich schnell zu verlieben. Natürlich mit Leistungs- und Geld zurück Garantie. Da gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, noch länger zu zögern!

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Johanna Wagner, A 2340 Maria Enzersdorf gelesen. Vielen Dank dafür. Der Pressebericht ist entstanden im Auftrag von TTPCM Ltd. Irland.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+1 832-390-2432

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Madison Avenue 244

10016-2817 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

http://www.ttpcg.us

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.