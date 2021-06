SEO Tipps für Steuerberater

SEO für Steuerberater: Darum ist die Sichtbarkeit im Web so wichtig

Die Nachfrage nach Steuerberatern steigt unaufhaltsam. Dazu tragen eine komplexe deutsche Steuergesetzgebung und die wachsende Anzahl an Freiberuflern sowie Unternehmen mit Beratungsbedarf bei. Für Steuerberatungen bedeutet das aber nicht automatisch, dass sich ihre Umsätze erhöhen. Zugleich buhlen zunehmend mehr Steuerberater um Mandanten. Im Jahr 2000 waren bundesweit rund 62.000 Berater aktiv, 20 Jahre später liegt diese Zahl bei etwa 88.000. Der Konkurrenzkampf ist entsprechend hart: Wer am Markt bestehen und prosperieren will, muss ein effektives Marketing betreiben. Großes Potenzial bietet die Suchmaschinenoptimierung (SEO) als zentrale Komponente eines professionellen Onlinemarketings.

Steuerberater, die in den organischen Suchergebnissen oben ranken, machen das Rennen

Wenn potenzielle Mandanten bei ihnen vor Ort nach einer Steuerberatung suchen, nutzen sie dafür in der Regel Google. Die meisten klicken auf die ersten Links, die Google ihnen anzeigt. Das können die Einträge von Google My Business, Google Werbeanzeigen oder die Ergebnisse der organischen Suche sein. Wichtig ist die möglichst prominente Präsenz, das erhöht die Besucherzahlen auf der Homepage und damit die Chance auf Neukunden. Neben dem Schalten von Google Werbeanzeigen und einem gepflegten Auftritt bei Google My Business empfehlen sich durchdachte SEO– Maßnahmen, mit denen Steuerberatungen ihre Platzierung in den organischen Suchergebnissen verbessern. Konkret bedeutet das: Sie passen ihr Onlinemarketing an die Anforderungen des Google Algorithmus an. Dieser berücksichtigt vielfältige Faktoren – qualitativ hochwertige SEO Texte spielen hierbei eine herausragende Rolle. Diese Texte auf der Website enthalten gut verteilt wichtige Keywords, mit denen User nach Steuerberatungen suchen.

Maßgeschneiderte Local SEO für Steuerberater: Qualität entscheidet!

Bei der Suchmaschinenoptimierung gibt es unterschiedliche Ansätze. Für Steuerberatungen mit einer örtlich begrenzten Zielgruppe eignet sich Local SEO: Hier kommen inhaltliche Keywords wie Steuerberatung, Steuerkanzlei und Lohnbuchhaltung in Kombination mit Ortsbezeichnungen zum Einsatz. Zusätzlich sorgen SEO Profis dafür, dass Steuerberatungen in allen wichtigen Online-Branchenverzeichnissen präsent sind. SEO Experten weisen darauf hin, dass bei allen SEO- Maßnahmen die Qualität den Ausschlag gibt: „Keywords in lieblos geschriebenen Homepage Texten und schnell zusammengestellte Profile in Verzeichnissen sind zu wenig. Ein lesenswerter und prägnanter Stil sowie ein inhaltlicher Mehrwert sind bei Content ein häufig unterschätzter Faktor!“ Mittlerweile erkennen die ausgeklügelten Algorithmen der Suchmaschinen qualitativ hochwertige Texte und werten diese in den Rankings auf. Zudem machen professionelle Inhalte mit konkretem Nutzen auf Besucher einer Website einen besseren Eindruck.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.