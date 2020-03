SEO: Modernes Marketing für Unternehmen in Köln

Unternehmen, die in Köln erfolgreich sein wollen, kommen am Thema SEO kaum vorbei

KÖLN. Die Rheinmetropole ist in der ganzen Welt berühmt und beliebt. Unternehmen nutzen seit vielen Jahrhunderten die günstige Infrastruktur, um sich hier anzusiedeln. Um in der Konkurrenz der Anbieter wettbewerbsfähig zu sein, ist auch für Kölner Unternehmen ein Internetauftritt wichtig, der regional suchmaschinenoptimiert ist. Spezialisierte Agenturen haben hierfür die technische und journalistische Kompetenz.

SEO für Köln – mehr als nur Schlüsselwörter und SEO-Technik

Bei SEO wird Google als wichtigste Suchmaschine in ihrem Ranking von Internetseiten positiv beeinflusst. Das ist wichtig, damit eine Website auch von Interessenten und damit von potenziellen Käufern im weltweiten Web entdeckt werden kann. Viele Unternehmen meinen, es wäre damit getan, ein paar Schlüsselwörter auf der Website im richtigen Prozentsatz aneinanderzureihen. Doch so einfach ist es nicht. SEO bedeutet ein Mix aus technischen und journalistischen Maßnahmen, die ein Unternehmen einzigartig darstellen und auch den regionalen Bezug, hier zu Köln und Umgebung, berücksichtigen. Diese Aktivitäten zur digitalen Markterschließung werden sogar durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. PrimSEO ist eine im Rahmen des Förderprogramms go-digital zertifizierte Agentur, in der interessierte Unternehmen ein effizientes SEO für ihren Internetauftritt erhalten.

Expertise und Erfahrung – für SEO in Köln und Umgebung wichtig

In Köln gibt es eine Menge Konkurrenz für ein Unternehmen. Daher sollten die SEO-Maßnahmen von einem Profi durchgeführt werden. Suchmaschinenoptimierung ist immer ein Konzept. Dazu gehören Links und Backlinks, Social Media Auftritte und Landingpages, Metadaten sowie Überschriften, die suchmaschinenoptimiert und leserfreundlich gestaltet werden. Wichtig ist bei der Palette der Aktivitäten, dass für den Besucher einer Website ein echter Mehrwert entsteht. Google belohnt diesen Mehrwert und bei den Interessenten, die eine Internetseite besuchen, wird Neugier geweckt. Kunden in Köln können auf diese Weise online akquiriert und – fast noch wichtiger – auch gebunden werden. Suchmaschinenoptimierung ist daher eine Investition in die Zukunft, von der Unternehmen in der Kölner Region nachhaltig profitieren.

