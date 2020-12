SEO Agentur für die Website von Rechtsanwälten

Warum eine Webseite gerade für Rechtsanwälte so wichtig ist

Für Rechtsanwälte ist es besonders wichtig in den organischen Suchmaschinen gefunden zu werden, denn der erste Schritt eines jeden Mandanten ist es, sich online über die lokalen Rechtsanwälte und ihre Fachanwaltschaften zu informieren. “Um ihre Kanzlei lokal sichtbarer zu machen, haben die meisten Rechtsanwälte bereits eine Webseite mit der sie alte, sowie neue potentielle Mandanten erreichen möchten. Doch um eine Sichtbarkeit in den organischen Ergebnissen der Suchmaschinen Google, Bing & Co. zu erreichen und um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, muss diese Webseite bestmöglich optimiert sein. Das bedeutet Sichtbarkeit mit den Leistungen des Rechtsanwalts im gewünschten Einzugsbereich”, so Andreas Bippes, Geschäftsführender Gesellschafter der Online Marketing Agentur PrimSEO. Professionelle SEO Agenturen wissen, wie Webseiten optimiert werden können, sodass sie im Ranking steigen.

Eine mit Hilfe von SEO optimierte Webseite lässt Rechtsanwälte online sichtbar werden

Sich von der Konkurrenz abzuheben ist für Rechtsanwälte ebenso wichtig, wie neue Mandanten zu gewinnen. Das eine geht mit dem anderen einher. Um dies zu ermöglichen, können sich Rechtsanwälte durch Local SEO mit einer individuellen Webseite besser ins Blickfeld der Zielgruppe rücken. Von der speziell abgestimmten Keyword Recherche, über journalistisch hochwertigen und passenden Content, bis hin zu dem Linkbuilding, weiß eine SEO Agentur die Webseitenoptimierung komplett zu nutzen und einzusetzen.

Technische und journalistische SEO gehen Hand in Hand bei SEO für Rechtsanwälte

Um SEO erfolgreich zu nutzen, müssen technische und journalistische SEO zusammenwirken. Ohne hochwertigen und benutzerdefinierten Content können keine Links gesetzt werden, die genauso wichtig sind, wie die richtige Keyword Platzierung. “Mixed Content” mit Text, Bildern sowie Videos lockert das Bild einer Webseite auf und macht es für den potentiellen Mandanten einfacher und übersichtlicher. Der User wird sich zudem auf der Webseite besser zurechtfinden.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

