SEO Agentur ermittelt passende Keywords für Kosmetik Branche

Suchmaschinenoptimierung gibt es nicht von der Stange – Ziele sind immer individuell

BADEN-BADEN / KARLSRUHE. Die Frage “Wo wollen Sie mit welchen Leistungen gefunden werden?” steht immer zu Beginn einer Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen der Kosmetik Branche und einer auf das Thema Kosmetik spezialisierten SEO Agentur. “Die Antwort fällt immer anders aus”, weiß Andreas Bippes, Geschäftsführer der seit 2012 in Baden-Baden bei Karlsruhe ansässigen SEO Agentur PrimSEO. Die Internet Ziele sind immer unterschiedlich, die Ausgangsposition niemals gleich. Unter dem Begriff Kosmetikbranche subsummieren sich zudem sehr unterschiedliche Unternehmen. Da gibt es Nahrungsergänzungsmittel Hersteller, Industrieunternehmen, die beispielsweise Lasergeräte zur Haarentfernung herstellen, Nagel- und Kosmetikstudios, die im Bereich Massage, Spa und Wellness anzusiedeln sind, Friseure, Waxing Studios, oder Studios, die sich ganz auf Wimpernverlängerung spezialisiert haben.

Online Medizinjournalisten empfehlen sich für Kosmetik SEO

SEO Experten der Agentur PrimSEO sind organisiert im Deutschen Journalistenverband oder im Verband der Wissenschafts- und Medizinjournalisten. “Damit sind wir besonders geeignet für Suchmaschinenoptimierung, die sich auf Medizin-, Gesundheits- und Kosmetikthemen ausrichtet. Suchbegriffe in diesem Bereich sind besonders stark. Die Konkurrenzsituation ist oft sehr hoch. Wer hier erfolgreich sein will, der muss eine herausragende Kompetenz in Sachen Suchmaschinenoptimierung haben”, so Andreas Bippes.

Kosmetik und Gesundheit sind Recherchethemen. Die Unternehmen haben längst erkannt, dass ihre Webseite informativ und attraktiv sein muss. Und selbstverständlich muss sie in den organischen Suchergebnissen von Google & Co. weit oben ranken, wenn beispielsweise nach “Haarentfernung Stuttgart”, “Haarverlängerung Baden-Baden” oder “Massage Karlsruhe” gesucht wird.

SEO hat beste Rankings in den organischen Suchergebnissen zum Ziel

Ein Blick auf die Suchvolumen einschlägiger Kosmetik Suchbegriffe macht deutlich wie wichtig gute Sichtbarkeit im Netz ist. Beauty und Wellness spielen in der Internet Recherche eine große Rolle. Im deutschsprachigen Raum wird in einem durchschnittlichen Monat rund 170.000 Mal nach “Haarentfernung” gesucht. Rund 55.000 Mal wird nach “Haarverlängerung” gesucht. Für Studios sind Keywords mit Ortsbezug relevant. Hier wird von Local SEO gesprochen. Nach “Massage München” wird pro Monat rund 36.000 Mal gesucht. Nach “Friseur Frankfurt” rund 18.000 Mal. Diese Zahlen machen deutlich, dass gute Sichtbarkeit in den Suchmaschinen über den Erfolg von Unternehmen der Kosmetik Branche entscheidet. Und nur wer langfristig eine SEO Strategie verfolgt, wird sich absichern können.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

