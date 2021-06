Sensibilisierte Beschäftigte, engagierte Unternehmen: Verkehr, Logistik und der Corporate Health Award 2021

Vorbildliche Arbeitgeber aus Verkehr und Logistik, die ihre Beschäftigten trotz aller Herausforderungen besonders engagiert gefördert haben, erhalten auch in diesem Jahr den Corporate Health Award.

Sowohl die Verkehrs- als auch die Logistikbranche sind durch die weltweite Pandemie schwer getroffen worden. Während die Verkehrsbetriebe von einem starken Rückgang der Fahrgastzahlen aufgrund der befürchteten Ansteckungsgefahr, aber auch durch die Verlagerung ins Home Office berichten, kämpfen Logistikbetriebe vor allem mit der Unterbrechung von Lieferketten und Lieferengpässen trotz hoher Bestellmengen im Onlinehandel. Gemeinsam ist ihnen, dass die Mitarbeiter*innen der Unternehmen in diesem Jahr nicht nur große Anstrengungen zu bewältigen haben, sondern auch weiterhin gefördert und geschützt werden müssen. Unternehmen, die sich darum besonders bemühen, werden daher als vorbildliche Arbeitgeber mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet.

„Als Rückgrat von Mobilität und Wirtschaft sind nachhaltige Managementsysteme für Verkehrs- und Logistikunternehmen besonders wichtig,“ so Steffen Klink, Director of Social Sustainability bei EUPD Research und Leiter des Corporate Health Awards. „Nur durch Beachtung der Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen können die Betriebe langfristig erfolgreich sein – wie die vielen erfolgreichen Bewerbungen der letzten Jahre zeigen.“

Im letzten Jahr konnte die Hamburg Port Authority den Corporate Health Award in der Branche Verkehr/Logistik gewinnen. Das Hamburger Unternehmen überzeugte mit seinem partizipativen Ansatz, der alle Hierarchieebenen in das Corporate Health Management einbezieht. Auch die Entwicklung von sozialen Kennzahlen wie einem Social-Well-Being-Index und einem Attraktiven-Arbeiten-Index zeigt die Etablierung von Gesundheitsthemen in der strategischen Ausrichtung. So bestätigt Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority: „Mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement verfolgen wir das Ziel, dass alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne und gesund arbeiten. Dass dieser Ansatz jetzt mit dem Corporate Health Award honoriert wird, macht mich stolz.“

Seit 2009 setzt der Corporate Health Award mit seinen experten- und wissenschaftsgestützten Verfahren und einem datenbasierten Qualitätsmodell Standards für die Etablierung nachhaltiger Gesundheitssysteme in Unternehmen. 2021 wird der Corporate Health Award in 17 Branchenkategorien verliehen, mittelständische Betriebe werden in diesen Kategorien besonders ausgezeichnet. Für außerordentliche Leistungen in bestimmten Bereichen werden außerdem diverse Sonderpreise vergeben.

Die Erfahrungen aller Bewerber fließen in die jährliche Trendstudie ein, mit der die Entwicklung von Corporate Health Management in Deutschland wissenschaftlich begleitet werden kann. Die Bewerbung selbst ist daher grundsätzlich kostenlos und führt zu einem offiziellen Deutschland-Benchmark, mit dem die Teilnehmer sich individuell in ihrer Branche vergleichen können. Im nächsten Schritt können die Ergebnisse dann durch ein Audit verifiziert werden.

„Die Ergebnisse der Trendstudie zeigen die Vorbildfunktion der Branchen Verkehr und Logistik“, so Steffen Klink. „Sowohl in der Sensibilisierung der Beschäftigten als auch der Auszubildenden sind die Zahlen ausgezeichnet. Verbesserungsbedarf besteht allerdings in der Qualitätssicherung des Gesundheitsmanagements. Daher freuen wir uns auch in diesem Jahr wieder über die Bewerbung vorbildlicher Arbeitgeber mit Einfallsreichtum und Engagement.“

Der CHA-Prozess und die Gewinner 2020 auf einen Blick.

Über EUPD Research

EUPD Research beging im letzten Jahr bereits sein 20-jähriges Jubiläum als führendes Forschungsunternehmen im nachhaltigen Corporate Health Management. Mit dem Corporate Health Award, der Corporate Health Initiative, der Corporate Health Akademie, der jährlich erscheinenden Studie zum Gesundheitsmanagement in Deutschland sowie den zahlreichen Aktivitäten als Sozialforschungsunternehmen in der Analyse und Beratung agiert die EUPD als maßgebliches Stimmungsbarometer für aktuelle Themen, Trends und Entwicklungen in der strategischen HR-Arbeit. Gemeinsam mit einem starken Partnernetzwerk wird die Schaffung gesunder Arbeitsbedingungen und hocheffizienter betrieblicher Managementsysteme flächendeckend für alle Branchen gefördert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management

Frau Alena Schmitz

Adenauerallee Adenaueral

Bonn Bonn

Deutschland

fon ..: 02288542665

web ..: http://www.corporate-health-award.de

email : a.schmitz@eupd-research.com

Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung für exzellentes betriebliches Gesundheitsmanagement in Deutschland. Der zugrundeliegende Qualitätsstandard ermöglicht Arbeitgebern aller Branchen und Größen darüber hinaus die Analyse und Standortbestimmung ihres eigenen Managementsystems. Gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Politik schaffen wir das Bewusstsein für die stetig wachsende gesellschaftliche Relevanz der nachhaltigen Förderung von Gesundheit, Zufriedenheit sowie Leistungsfähigkeit der eigenen Mitarbeiter*innen – nur so bleiben Arbeitgeber bei den gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen wettbewerbsfähig.

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management

Frau Alena Schmitz

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: 02288542665

email : a.schmitz@eupd-research.com