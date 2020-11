For your SENSES of beauty!

“Senses”: Die neue Pflegelinie von LUXUSLASHES®

LUXUSLASHES® ist nicht nur der Spezialist für Wimpernverlängerung in natürlichem Look, sondern stellt auch Premium-Kosmetik in höchster Qualität her. Neu ist die Produktlinie “Senses” mit einer Mascara, einem Make-up-Remover und einem sanften Reinigungsschaum für Gesicht und Augenpartie.

Der Reinigungsschaum von Senses

Dieser zart duftende Reinigungsschaum ist eine Freude für die Sinne. Ob als erste Pflege am frühen Morgen oder als letzte am Abend. Eine innovative Textur, bei der sich ein milder, sanfter pflegender Schaum entwickelt, der sanft und intensiv die Augenpartie von Make up – und Mascara Resten reinigt. Schmutzpartikel werden schonend entfernt ohne auszutrocknen oder zu reizen. Für sensible Augen und Wimpernverlängerung perfekt geeignet. Rosenwasser und Provitamin B5 als Pflegestoffe sind besonders schonend und gut verträglich für die empfindliche Augenpartie. Provitamin B5 spendet der Haut und den Wimpern zusätzliche Feuchtigkeit

Dafür sorgen besonders milde Tenside, die zum Teil aus 100% erneuerbaren, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden. Sie sind RSPO – MB zertifiziert und nachhaltig. Sie haben erstklassige Umwelt- und Hautverträglichkeitsprofile in Einheit von Milde und effektiver Reinigung.

Der Make-up-Remover von Senses

Eine neue Textur, die sanft und intensiv die Augenpartie von Make up – und Mascara Resten reinigt. Schmutzpartikel werden schonend entfernt ohne auszutrocknen oder zu reizen. Für sensible Augen und Wimpernverlängerung perfekt geeignet

Die Konsistenz ist flüssig und perfekt geeignet um mit einem Wattepad oder Schwamm die Haut zu reinigen.

Durch den Lichtundurchlässlichen Behälter bleibt der Makeupremover in Konsistenz und Farbe gleich und stabil

Der Make-up-Remover hat erstklassige Umwelt- und Hautverträglichkeitsprofile und kombiniert perfekt die beiden Ansprüche milde und effektive Reinigung.

Die Mascara von Senses

Lange, dunkle, sanft geschwungene Wimpern, das ist der Traum vieler Frauen. Mit der neuen Mascara von Senses kommen die Nutzerinnen diesem Traum ein ganzes Stück näher. Die Mascara wurde speziell für sensible Augen entwickelt. Sie ist dermatologisch getestet und frei von Parabenen, Silikonen, Parfum und Alkohol. Beeswax als natürlicher, wasserabweisender Inhaltsstoff, beugt einem Feuchtigkeitsverlust der Wimpern vor und sorgt für einen besonders schönen Glanz. Durch Panthenol und hochwertiges Arganöl sorgt die Mascara nicht nur für schön definierte dunkle Wimpern, sondern auch für Extrapflege. Dadurch werden die Wimpern mit Feuchtigkeit und wichtigen Nährstoffen versorgt. Natürliche Inhaltsstoffe wie Reiskleie oder Carnaubawax sorgen für lange Haltbarkeit auf den Wimpern, sodass der schöne Look über viele Stunden erhalten bleibt.

Nachhaltigkeit bei Senses

Höchste Qualität der Produkte ist Luxuslashes genauso wichtig wie nachhaltige Produktion. Deshalb bestehen die Tenside im Make-up-Remover und im Reinigungsschaum zum Teil aus 100 % erneuerbaren, pflanzlichen Rohstoffen. Die Produkte haben eine RSPO-Zertifizierung. Damit wird von einer Initiative des World Wildlife Funds (WWF) bestätigt, dass nur Palmöl aus nachhaltigem Anbau verwendet wird. Gleichzeitig wird auf eine Vermeidung von Umweltschäden geachtet, die beim Anbau von Palmöl entstehen können. Mit der RSPO-Zertifizierung seiner Produkte trägt LUXUSLASHES® dazu bei, den ökologischen Raubbau in den Produktionsländern einzudämmen.

In der Mascara werden natürliche Grundstoffe wie Reiskleie und Carnaubawachs als Konsistenzgeber eingesetzt, natürliches Bienenwachs pflegt die Wimpern. Beide Produkte enthalten keine tierischen Inhaltsstoffe, sind also auch für den veganen Lifestyle bestens geeignet.

Über den Hersteller LUXUSLASHES®

Lang haltende Wimpernverlängerungen in höchster Perfektion sind das Kerngeschäft des österreichischen Herstellers LUXUSLASHES®. Neben Wimpern werden aber auch Brauen in die perfekte Form gebracht. Die Philosophie der LUXUSLASHES®-Gründer Regina und Henryk Foltynek ist es, mit den richtigen Produkten und der richtigen Anwendung jede Frau zum Strahlen zu bringen.

Dazu wurden in vielen Städten Deutschlands, Österreichs und in ganz Europa LUXUSLASHES® Lounges für die Wimpernverlängerungen eröffnet. Hier erwarten die Kundinnen ein besonderer Ort und eine Auszeit vom Alltag. Hier werden Wimpernträume wahr. Die Wimpernstylistinnen werden in einem einzigartigen und standardisierten Ausbildungskonzept geschult, um so höchsten Ansprüchen zu entsprechen. Jede Lounge hat das komplette Produktspektrum von LUXUSLASHES® vorrätig.

Doch auch zu Hause muss Frau nicht auf perfekte Pflege verzichten.

Verschiedene Kosmetik- und Make-up-Linien, die speziell zu LUXUSLASHES®-Wimpern passen, runden das Programm ab. Die neue Produktlinie Senses fügt sich perfekt in das bisherige Angebot ein. Auch künstliche Design-Wimpern und das notwendige Zubehör sowie exklusive Kleidung und Accessoires liefert der österreichische Wimpernspezialist LUXUSLASHES®.

Aus einer Idee wurde eine Marke.

Als einer der Marktführer im Bereich Wimpern Verkauft und vermarktet die GmbH Ihre entwickelten Produkte an B2B und B2C Kunden und stellt ein ausführliches Schulungskonzept sowie ein breites, exklusives Produktsortiment zur Verfügung. Durch gutes Marketing wurde daraus eine Marke, welche die Kunden kennen und auch gezielt suchen.

Qualität made in Austria

Bereits vor über 10 Jahren starteten Regina und Henryk Foltynek mit der Idee Wimpernverlängerungen auf höchstem Niveau in deren Salons anzubieten. Neben der Leitung von 3 Friseursalons mit über 40 Mitarbeitern, entwickelten Regina und Henryk Foltynek nebenbei ein paar Produkte wie Kleber, Wimpern oder Kosmetikprodukte da es damals am Markt keine geeigneten Produkte gab. Nach anfänglichen Fehleinkäufen wurde klar Produkte die wirklich halten gibt es nicht und eigene Produkte mussten her.

Eigentlich nur für deren eigene Salons gedacht , wurde schnell klar das diese Produkte auch andere wollen und die Marke Luxuslashes wurde geboren. Schulungen wurden erstellt, Kunden wurden durch Messen auf Luxuslashes aufmerksam und so wurde auch der deutsche Markt eröffnet.

Jetzt ist ein Team von 10 Leuten, 8 Trainern und mehreren Distributoren , auf fast 800m2 nur für Luxuslashes da und betreut und beliefert Kunden in der ganzen Welt.

Heutzutage sucht die Wimpernverlängerungs-Kundin nicht einfach ein x-beliebiges Studio. Sie will Qualität und Professionalität, der sie vertrauen kann. Dies ist unsere Aufgabe .

