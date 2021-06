Sensationelle Premiere: „Die bayerischen Vertriebstage“ von Uwe Rieder mit über 50 Top-Speakern!

Wer Uwe Rieder näher kennt, der weiß, dass sich der polarisierende Bayer nicht mit Durchschnitt zufriedengibt. Und genau das beweist „Der bayerische Vertriebsfreak“ auch wieder bei seiner Premiere.

Angedacht als erstes Online-Event entwickeln sich „Die bayerischen Vertriebstage“ zu einem absoluten Highlight. Denn was sich vom 2. bis 8. August 2021 an Top-Experten hier versammelt, sucht im deutschsprachigen Raum seinesgleichen. Dieses geballte Wissen „auf einem Fleck“ garantiert den Teilnehmern, dass jeder Vortrag ihre Investition an Zeit sich für sie auszahlt. Und das beste:

Ganz nach dem Motto „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht“ kommen die Zuseher/innen auch sofort in die Umsetzung, ins Tun. So erreichen sie endlich all ihre Ziele. Sei es mehr Umsatz, mehr Einkommen, mehr Lebensqualität.

Hier eine kleine Auswahl der über 50 einzigartigen Experten „Die bayerischen Vertriebstage“:

Jörg Löhr:

Management- und Persönlichkeitstrainer Jörg Löhr zählt seit Jahren zu den angesehensten und kompetentesten Management- und Persönlichkeitstrainern im deutschsprachigen Raum. SAT 1 beurteilt: „Jörg Löhr ist Europas Persönlichkeitstrainer Nr. 1“. Bis heute coachte er über eine Million begeisterte Menschen in seinen Vorträgen und Intensivseminaren.

Ralf Schmitz:

Der Affiliate König Ralf Schmitz schaffte es in wenigen Jahren von wirklich 0 Euro auf 2 Millionen Euro. Er ist auch als der „Affiliate-König“ bekannt, diesen Namen hat er sich nicht selbst gegeben, sondern von seinen Kollegen als Spitznamen erhalten. Neben dem Affiliate-Marketing entwickelt er eigene Produkte, die er erfolgreich am Markt platziert. Alleine mit den Markteinführungen von 3 Produkten konnte der Autor innerhalb von 12 Tagen durch sogenannte Launches fast 1,2 Millionen Euro umsetzen.

Stephy Beck:

Deutsche Multi-Unternehmerin, Autorin und digitalen Unternehmensberatung Stephy Beck und Ihr Team helfen Selbständigen und Unternehmern sich digital einzigartig und konkurrenzlos zu positionieren und Ihren Experten-Status aufzubauen, um ein Leben in Freiheit und Wohlstand zu führen.

Oliver Geisselhart:

Gedächtnis-Pabst Oliver Geisselhart ist einer der erfolgreichsten Mental- und Gedächtnistrainer in ganz Europa. Er nennt die Dinge beim Namen, spricht eine klare Sprache und kann sich, wie kaum ein zweiter, auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Teilnehmer einstellen. Oliver Geisselhart legt extrem viel Wert auf absolute Authentizität, Offenheit, Emotionalität, Herzlichkeit und Ehrlichkeit – und das danken ihm seine Teilnehmer.

Stephan Heinrich:

Unternehmer, Autor und Vortragsredner Bereits seit 2001 ist sein Businessmodell digital ausgerichtet. Mit seinem Team hilft er, Vertriebs- und Marketingorganisationen über sich selbst hinaus zu wachsen – insbesondere durch Digitalisierung, professioneller Gesprächsführung, der meist ungeliebten Kaltakquise und Preisverhandlungen auf Augenhöhe.

Antje Heimsoeth:

Business-, Mental- und Performance Coach Frau Heimsoeth gehört zu den bekanntesten Mental Coaches im deutschsprachigen Raum. Sie versteht es, mit ausdrucksstarken Zitaten und Bildern und vielen persönlichen Beispielen, unter anderem aus dem Sport, Ihre Aussagen ganz klar auf den Punkt zu bringen, einfach und verständlich. Sie vermittelt klare Botschaften.

Peter Sawtschenko:

Experte bei der Entwicklung von praxiserprobten Positionierungsstrategien „Wer nicht automatisch neue Kunden gewinnt, ist falsch positioniert!“ Der Unternehmens-Krisenexperte gilt als der führende Spezialist bei der Entwicklung von Positionierungsstrategien. Seine ungewöhnlichen Erfolge machen ihn weltweit zu einer wichtigen Anlaufstelle für Unternehmen, die neue Wege aus der Austauschbarkeit im Preiskampf suchen.

Carmen Brablec:

Branding- und Podcast-Strategin Carmen Brablec ist Deutschlands führende Podcast-Marketing Expertin für Dienstleistungs-Marken. Unternehmen, die mit ihrem Team arbeiten, werden gebeten und müssen nicht mehr bitten um Aufträge, Mitarbeiter oder Investoren. Mit Podcasts verleiht sie Marken eine Stimme, die wirkt, indem sie Reichweite, Sichtbarkeit und Umsatz steigert.

Maxim Mankevich:

Experte für Erfolgswissen Nach seinem BWL-Studium startete Maxim Mankevich zunächst im Consulting. Nach nur einem Jahr in zahlreichen internationalen Projekten beschloss Maxim in die Trainingsbranche zu wechseln, um seinem Herzenswunsch zu folgen. Er stieg direkt als Studienleiter beim Branchenprimus Greator (GEDANKENtanken) ein. Innerhalb kürzester Zeit bildete er Experten & Führungskräfte aus und wurde dort zum jüngsten Trainer aller Zeiten.

Und das Beste für Sie: Sichern Sie sich noch heute Ihr Earlybird-Ticket unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/earlybird-ticket-sichern

7 Tage „Feuer für Ihren Vertrieb“! Ihr mächtigstes Werkzeug für Ihren Umsatzturbo ohne Kaltakquise! Mehr geht nicht.

Außer Sie sprechen direkt mit Uwe Rieder. „Der bayerische Vertriebsfreak“ steht Ihnen für ein Strategiegespräch unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/strategiegespraech

Freuen auch Sie sich auf „Die bayerischen Vertriebstage“. Ein Highlight wie Phoenix aus der Asche gekommen. Uwe Rieder wird hier weiter „Geschichte“ schreiben. So kennt man den tätowierten Freak.

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



