SeniorenLebenshilfe nun auch in Ofterdingen verfügbar

Service für Senioren

Haben Sie Angehörige, die zwar noch nicht pflege-, dafür aber hilfebedürftig sind und auf ihr selbstbestimmtes Leben nicht verzichten möchten? Oder sind Sie gar selbst betroffen und sehnen sich nach etwas Unterstützung im Alltag, der sich zunehmend schwerer gestaltet? Die SeniorenLebenshilfe setzt sich seit 2010 deutschlandweit für Menschen der älteren Generation ein. Nun konnte dieses Angebot auch auf den Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg ausgeweitet werden: Die ehemalige Lackiermeisterin Nicole Püschel unterstützt ab sofort das Team aus Lebenshelfern in Ofterdingen und Mössingen. Detaillierte Informationen über das Angebot der SeniorenLebenshilfe gibt es unter www.seniorenlebenshilfe.de. Unter Lebenshelfer in Ofterdingen findet man weitere Informationen zur Frau Püschel.

SeniorenLebenshilfe – was ist das?

Die SeniorenLebenshilfe setzt da an, wo das staatliche Gesundheitssystem Lücken lässt: im Bereich der Vorpflege. Daher hat sich die SeniorenLebenshilfe auf die Unterstützung von Menschen im gehobenen Alter spezialisiert. Der in Deutschland einzigartige Dienstleister setzt dabei auf eine dauerhafte Bindung zwischen Senioren und Lebenshelfern: Durch das gemeinsame Bewältigen von diversen Aufgaben entstehen häufig innige zwischenmenschliche Beziehungen – diese sind vor allem für ältere Menschen, deren soziale Kontakte im Laufe der Zeit weniger werden, besonders wichtig.

Der Mensch im Fokus – Praktische Hilfe im Alltag für Senioren

Welche Dienste können sich Senioren von den Lebenshelfern erhoffen? Vor allem Dinge, die früher selbstverständlich waren und im Alter zunehmend schwerer fallen, können oft frustrierend sein. Die Senioren werden sowohl bei der Freizeitgestaltung als auch in sonstigen Angelegenheiten des alltäglichen Lebens aktiv unterstützt. So greift unsere speziell geschulte Lebenshelferin den Senioren z. B. im Haushalt unter die Arme: Egal, ob beim Putzen, Waschen oder Kochen – mit vier Händen lassen sich diese Dinge leichter angehen. Und die zusätzliche Gesellschaft kann dabei für regen Austausch und eine willkommene Abwechslung sorgen. Auch lästiger Papierkram wie z. B. Postangelegenheiten, die aufgrund verminderter Sehkraft oder zittriger Hände mitunter nur schwer zu bewältigen sind, gehören zum Service von Frau Püschel. Selbst Termine können gemeinsam wahrgenommen werden – so sind Besuche beim Arzt oder ein Gang zur Behörde für die Lebenshelferin eine Selbstverständlichkeit. Dabei können Senioren auf mühselige Wege mit Bus, Bahn und Taxi verzichten: Die Lebenshelferin verfügt über einen PKW und bringt die Herrschaften bequem und sicher zum Zielort.

SeniorenLebenshilfe dank Nicole Püschel nun auch erstmals in Ofterdingen

Das Dienstleistungskonzept ist bislang einzigartig in Deutschland. Daher ist die SeniorenLebenshilfe besonders stolz, den Service nun auch im Landkreis Tübingen anbieten zu können. Mit Nicole Püschel wurde eine engagierte, junge Lebenshelferin gefunden: Eine aktive Freizeitgestaltung ist ihr besonders wichtig. “Da ich selbst keine Großeltern mehr habe, erfreut mich der Kontakt zu Senioren sehr”, so die motivierte Seniorenbegleiterin. Möchten Sie gerne das kommende Stadtfest besuchen? Oder einfach nur entspannt über den Markt schlendern? Ganz egal, was Sie wünschen – Frau Püschel freut sich ebenfalls über jeden Spaziergang und leistet Ihnen gerne Gesellschaft!

Über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe hat ihren Sitz in Berlin und ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Lebenshelfer arbeiten auf selbständiger Basis als Freiberufler. Nicole Püschel bietet ihre Dienste ausschließlich in Ofterdingen und Mössingen auf Honorarbasis an. Um das Angebot ständig zu erweitern, sucht die SeniorenLebenshilfe immer wieder nach qualifizierten Lebenshelfern und Lebenshelferinnen. In Weiter- und Fortbildungen wird das Personal der SeniorenLebenshilfe regelmäßig geschult – nur so kann der ausgezeichnete Service dauerhaft gewährleistet werden.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.