SeniorenLebenshilfe nun auch in Dinkelsbühl

Neue Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe in Dinkelsbühl – Betreuung zu Hause für Senioren

Dinkelsbühl, 05.07.2021. Die SeniorenLebenshilfe hilft älteren Personen in ihrem zu Hause bei der Bewältigung ihres Alltags. Durch die Betreuung in vertrauter Umgebung bleibt den Senioren viel Lebensqualität erhalten. Kernaufgabe der SeniorenLebenshilfe ist die vorpflegerische Betreuung. Mit Stephanie Frost kommt diese Dienstleistung nun auch nach Dinkelsbühl und Umgebung. Nähere Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Stephanie Frost unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Dinkelsbühl.

Ein neuer Dienst für mehr Lebensqualität im Alter

Die SeniorenLebenshilfe ist bundesweit der einzige Dienstleister, der sich auf die vorpflegerische Betreuung spezialisiert. Durch umfassende Unterstützung sollen Senioren möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Lebenshelfer für Senioren sind Haushaltshilfe, Gesprächspartner, Freizeitpartner und allem voran wichtige Bezugspersonen. Die ehemalige Krankenpflegerin Carola Braun erkannte den großen Bedarf für diese Dienstleistung. 2010 gründete sie das Unternehmen, das mittlerweile ein deutschlandweites Netzwerk aus Lebenshelferinnen und -helfern umfasst. Seit der Gründung wächst das Unternehmen kontinuierlich. So soll es zukünftig auch weitergehen: „Ich wünsche mir, dass wir eines Tages wirklich jedem Senior, der Hilfe benötigt, einen Lebenshelfer zur Seite stellen können, damit alle Menschen in diesem Land einen Lebensabend voller Freundschaft, Vertrauen und Sicherheit erleben“ so Carola Braun.

Der Mensch im Mittelpunkt: Maßgeschneiderte Betreuung für Senioren

Lebenshelfer unterstützen Senioren umfassend in ihrem alltäglichen Leben. Ob im Haushalt, bei Arztwegen oder beim gemeinsamen Bearbeiten der Post: Sie stehen immer mit Rat und Tat zur Seite. Sie leihen ihren Senioren ein offenes Ohr, besuchen gemeinsam das Theater oder motivieren zu Spaziergängen. Wird pflegerische Betreuung notwendig, koordinieren sie diese. Das Konzept der maßgeschneiderten Betreuung von Senioren auf Honorar-Basis ist in Deutschland bisher einzigartig.

Stephanie Frost ist nun neue Lebenshelferin für Senioren in Dinkelsbühl

Stephanie Frost bringt diese wertvolle Dienstleistung nach Dinkelsbühl und in die unmittelbare Umgebung. Da sie selbst in einem 3-Generationen-Haushalt lebt, weiß die ehemalige Konditor-Meisterin um die Bedürfnisse älterer Menschen gut Bescheid. Am liebsten erholt sich die Lebenshelferin von ihrem verantwortungsvollen Beruf in der Natur mit ihrem Hund, beim Fahrradfahren oder beim Gärtnern. Ein positives Lebensgefühl steht für sie im Mittelpunkt: „Da es schon immer mein Wunsch ist, andere Menschen davon zu überzeugen, dass man, egal in welchem Alter, das Recht auf

Freude und Spaß am Leben hat, finde ich es toll, dies als Lebenshelferin ausüben zu können“ so Stephanie Frost.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Stephanie Frost:

Stephanie Frost ist als selbstständige Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe im Raum Dinkelsbühl und den angrenzenden Regionen tätig. Der Familienbetrieb im Besitz der Salanje GmbH hat seinen Hauptsitz in Berlin. Hier finden auch umfassende Aus- und Weiterbildungen für die auf freiberuflich-selbstständiger Basis tätigen Lebenshelfer statt. Um das Netz deutschlandweit noch besser auszubauen, sucht die SeniorenLebenshilfe laufend kompetente Verstärkung.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

