SeniorenLebenshilfe jetzt in Straubenhardt: Zuhause-Service bringt Älteren mehr Lebensqualität

Nadine Wacker ist unsere neue Lebenshelferin in Straubenhardt. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Straubenhardt, 14.01.2022. Mit einem neuen Zuhause-Service will die SeniorenLebenshilfe älteren Menschen mehr Unterstützung im Alltag bieten. Der Dienstleister sorgt mit seinen niedrigschwelligen Hilfen bundesweit für eine höhere Lebensqualität Älterer und erweist sich so im vorpflegerischen Bereich als verlässliche Schnittstelle. Schon bevor Pflege nötig wird, werden die Lebenshelfer aktiv. Mit vielen praktischen Tätigkeiten stehen sie Senioren immer dann zur Verfügung, wenn diese Hilfen benötigen. Mit Nadine Wacker steht der Service jetzt auch Senioren in Straubenhardt und Umgebung zur Verfügung. Wichtige Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Nadine Wacker unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Straubenhardt.

Neues Konzept orientiert sich an den Bedürfnissen älterer Menschen

Lange zu Hause und im gewohnten Umfeld leben zu können, ist ein wichtiger Beitrag, gesund zu altern. Das selbstbestimmte Leben von Älteren sollte deshalb nicht an den kleinen Hürden des Alltags scheitern. Das Konzept der SeniorenLebenshilfe setzt deshalb dort an, wo älteren Menschen mit menschlicher und sachkundiger Hilfe die Hand gereicht kann. Der soziale Dienstleister konzentriert sich als einziger Anbieter bundesweit auf die vorpflegerische Hilfe und Unterstützung Betreuung von Älteren. „Unseren Senioren wollen wir ein verlässlicher Begleiter und Helfer und in vielen Lebenslagen sein“, sagt die Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe, Carola Braun. „Wichtig sind dabei vor allem Kontakte sowie zwischenmenschliche Gespräche“ fasst die ausgebildete Krankenschwester ihre langjährigen Erfahrungen bei der Betreuung von älteren Menschen zusammen. Seit der Gründung der Lebenshilfe im Jahr 2012 installierte der Dienstleister ein beinahe bundesweites Netz von Lebenshelferinnen und -helfern. Tätig sind sie auf einer selbstständig-freiberuflichen Grundlage. Koordiniert, fachlich geschult und fortgebildet werden sie von der Zentrale in Berlin.

Individuelle Unterstützung: Fürsorge und alltägliche Hilfen für Senioren

Die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen helfen zuverlässig in beinahe allen Lebenslagen. Ihren Einsatz sprechen sie individuell mit ihren Senioren ab. So bringen sie die Hilfe genau an die richtige Stelle. Zu den Alltagshilfen gehören nicht nur die notwendigen Arbeiten im Haushalt, wie kochen, waschen, putzen oder den Einkauf erledigen. Sehr oft sind die Lebenshelfer auch Begleiter zu Arztterminen, zu Therapien, bei Behördengängen oder ins Theater. Mit Bus oder Taxi brauchen die Senioren solche Wege nicht mehr zurückzulegen. Denn die Lebenshelfer verfügen über einen Pkw. Oft erledigen die Helfer auch die Korrespondenz und werden im Laufe der Zeit zu Vertrauten, die interessiert zuhören gute Gespräche führen können.

Nadine Wacker ist die neue Senioren-Lebenshelferin in Straubenhardt und Umgebung

Interessierte können mit Nadine Wacker die SeniorenLebenshilfe nun auch in Straubenhardt nutzen. Die ausgebildete medizinischen Fachangestellte bringt für diese verantwortungsvolle Tätigkeit alle fachlichen Voraussetzungen mit. Erfahrungen sammelte sie in 30 Jahren Tätigkeit im medizinischen Bereich. Bei ihrer neuen Lebensaufgabe möchte sie jetzt mit viel Freude auf die Bedürfnisse anderer Menschen eingehen und sie bei ihren Belangen zu unterstützen. „Kein Mensch sollte auf dieser Welt allein sein“ ist das Motto ihrer Arbeit für die SeniorenLebenshilfe.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Nadine Wacker:

Nadine Wacker ist die selbstständige Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe im Raum Straubenhardt. Die SeniorenLebenshilfe ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin. Es gehört als eingetragene Marke zur Salanje GmbH und sucht für den bundesweiten Ausbau der Seniorenbetreuung laufend nach weiteren, qualifizierten Lebenshelferinnen und -helfern. Dazu bietet der Dienstleister eigene Schulungen und Fortbildungen.

