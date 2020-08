SeniorenLebenshilfe Jetzt auch in Westendorf:

Mit der SeniorenLebenshilfe länger selbstbestimmt zu Hause leben

Westendorf, 05.08.2020. Nach einem arbeitsreichen Leben in Ruhe und Würde zu Hause alt werden, das ist der Wunsch vieler Menschen. Wenn jedoch die Hausarbeit nicht mehr gelingt, das Einkaufen schwerfällt und der Weg zum Arzt nicht mehr allein bewältigt werden kann, dann gilt das Heim als einzige Möglichkeit. Das muss nicht so sein! Die SeniorenLebenshilfe hat eine Lösung.

SeniorenLebenshilfe, einzigartig in Deutschland

Unter dem Motto “Wir haben Zeit für Sie” springt die SeniorenLebenshilfe da ein, wo Hilfe gebraucht wird. 2010 gründete Carola Braun das Unternehmen mit Sitz in Berlin. Das erklärte Ziel des Dienstleistungsunternehmens ist, älteren Menschen so lange, wie es geht, ein Leben in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Detaillierte Informationen zur SeniorenLebenshilfe findet man unter www.seniorenlebenshilfe.de und zur Lebenshelferin Mandy Oehme unter Lebenshelfer in Westendorf.

Bundesweites Netz für Senioren

Heute ist die SeniorenLebenshilfe weit über die Berliner Grenzen aktiv. Überall in Deutschland arbeiten motivierte Lebenshelfer und Lebenshelferinnen. Sie unterstützen die älteren Menschen bei den Aufgaben, bei denen Hilfe erforderlich ist. Der Bedarf der Menschen bestimmt den Umfang und die Art der Tätigkeiten, die die Lebenshelfer erledigen.

Das Angebot

Zu den Dienstleistungen der SeniorenLebenshilfe gehören:

– Hilfe bei der Haushaltsführung

– Unterstützung beim Einkaufen

– Transport und Begleitung bei Arzt- und Behördenbesuchen

Alle Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe verfügen über einen PKW.

Die praktischen Arbeiten sind jedoch nur ein Teil dessen, was Seniorinnen und Senioren benötigen. Viele ältere Menschen leiden unter der Einsamkeit. Sie wünschen sich Gespräche und Unternehmungen, würden gern mal wieder ein Konzert oder eine Ausstellung besuchen. Die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen erfüllen auch diese Wünsche auf Honorarbasis. Sie begleiten die Senioren zu kulturellen Veranstaltungen oder besuchen mit ihnen gemeinsam den Tierpark.

SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Westendorf

Endlich können auch Seniorinnen und Senioren aus Westendorf und Umgebung die Unterstützung der SeniorenLebenshilfe in Anspruch nehmen. Die Geschäftsführerin Carola Braun freut sich über die neue Regionalstelle in Westendorf. Mit Mandy Oehme steht nun eine neue Mitarbeiterin für die Aufträge der Senioren aus der Region zu Verfügung. Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung stellt sich die junge Frau hoch motiviert der neuen Herausforderung.

Interessierte Seniorinnen und Senioren können die Dienstleistungen je nach Bedarf auf Honorarbasis buchen.

“Wir haben Zeit für Sie” – das Motto der SeniorenLebenshilfe wird in Westendorf ab sofort vielfach zu hören und zu spüren sein.

Motivierte Kollegen gesucht

Wer Interesse an einer Tätigkeit zur Unterstützung älterer Menschen hat und über eine passende Berufsausbildung verfügt, ist im Team der SeniorenLebenshilfe willkommen. Eine umfassende Ausbildung und regelmäßige Fortbildungen werden für geeignete Bewerber zur Vorbereitung auf die Tätigkeit organisiert. Interessenten finden Informationen zur Tätigkeit eines Lebenshelfers und zur freiberuflichen Mitarbeit unter www.seniorenlebenshilfe.de.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

