SeniorenLebenshilfe: Jetzt auch in Pleidelsheim

Das neuartige Service-Angebot für ältere Menschen

Pleidelsheim, 27.07.2020. Wer glaubt, dass älteren Menschen, die sich nicht mehr vollständig allein versorgen können, nur noch der Umzug ins Heim bleibt, kennt das Service Angebot der SeniorenLebenshilfe nicht. “Wir haben Zeit für Sie”, heißt das Motto der 2010 von Carola Braun mit Sitz in Berlin gegründeten SeniorenLebenshilfe. Bundesweit ermöglicht das Unternehmen, dass Menschen im Alter selbstbestimmt in ihrer eigenen Wohnung leben können. Die Senioren erhalten bei allen Tätigkeiten, die sie nicht mehr allein bewältigen können, die notwendige Unterstützung. Die SeniorenLebenshilfe ist ein Dienstleistungsunternehmen. Zum Angebot gehören alle Dienstleistungen im vorpflegerischen Bereich. Detaillierte Informationen zur SeniorenLebenshilfe finden Interessenten unter www.seniorenlebenshilfe.de und unter Lebenshelfer in Pleidelsheim.

SeniorenLebenshilfe: Mehr Lebensqualität für Senioren dank des innovativen Konzeptes

Die Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe, Carola Braun, erklärte im Interview, das Ziel der SeniorenLebenshilfe sei, Senioren länger ein selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Die SeniorenLebenshilfe setzt an, bevor die Pflegebedürftigkeit eintritt. Das Konzept ist einmalig in Deutschland.

In vielen Fällen sind eine umfassende Pflege und der Umzug der alten Menschen in ein Pflegeheim noch nicht erforderlich. Die SeniorenLebenshilfe nimmt den Senioren die Tätigkeiten ab, die sie nicht mehr allein bewältigen können.

SeniorenLebenshilfe: Soviel Unterstützung wie nötig

Das Angebot der Lebenshelfer reicht von der Unterstützung im Haushalt bis hin zur Begleitung beim Einkaufen, zu Behörden oder zum Arzt. Die SeniorenLebenshilfe hat alle freien Mitarbeiter mit einem PKW ausgestattet. Lange Wege zu Fuß, mit dem Bus oder der Bahn gehören für die betreuten Senioren der Vergangenheit an.

Die Lebenshelfer helfen bei der Beantragung staatlicher Leistungen und beim Ausfüllen der Formulare. Nutzen Sie die Erfahrungen und Kenntnisse des qualifizierten Teams.

SeniorenLebenshilfe: Würde und Menschlichkeit stehen im Mittelpunkt

Die praktischen Hilfeleistungen decken nur einen Teil des Bedarfes der alten Menschen. Oft fehlen interessante Gespräche und Aktivitäten. Auch diese werden über die SeniorenLebenshilfe organisiert. Auf Honorarbasis begleiten Lebenshelfer die Senioren zu Konzerten, ins Theater, in den Zoo oder an einen anderen schönen Ort.

Die SeniorenLebenshilfe verfügt über ein großes Netzwerk an Lebenshelfern. Die engagierten Lebenshelfer werden vor der Aufnahme der freiberuflichen Tätigkeit umfassend geschult. Ihre Ausbildung und ihr Einsatz wird durch die Zentrale in Berlin koordiniert. Ziel ist, dass kein Senior und keine Seniorin länger als nötig auf die benötigte Unterstützung warten muss.

SeniorenLebenshilfe: Jetzt auch in Pleidelsheim

Seit wenigen Tagen können auch Senioren in Pleidelsheim und Umgebung vom Angebot der SeniorenLebenshilfe profitieren.

Die Geschäftsführung der SeniorenLebenshilfe ist stolz, mit Waltraud Vorländer das Team der Lebenshelfer verstärken zu können. Waltraud Vorländer hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und steht nun als freiberufliche Lebenshelferin für die Pleidelsheimer Senioren bereit.

Sie verfügt über umfassende Erfahrungen in der Pflege behinderter Menschen und weiß, worauf es bei der Betreuung ankommt. Frau Vorländer nahm nach Abschluss der mehrwöchigen Qualifizierung voller Freude das Zertifikat als Lebenshelferin entgegen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.