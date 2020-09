SeniorenLebenshilfe in Beelen

Exklusiver Service für ältere Menschen in den eigenen vier Wänden

Beelen, 28.09.2020 Lässt die Alltagskompetenz nach, müssen oft Familienmitglieder einspringen. Doch das lässt sich nicht immer mit der beruflichen Tätigkeit und dem Privatleben der Kinder oder Enkel verbinden. In der Region Beelen ist Viktor Penner als neuer SeniorenLebenshelfer tätig und bereichert das Team mit seinen Erfahrungen und seiner emotionalen Art. Der Lebenshelfer ist in Beelen und im gesamten Umland als menschliche Schnittstelle tätig und erledigt alle Aufgaben, die in der vorpflegerischen Betreuung und im alltäglichen Bereich anfallen.Mehr zum Angebot der SeniorenLebenshilfe finden Sie unter www.seniorenlebenshilfe.de. Über Herrn Penner erfährt man mehr unter Lebenshelfer in Beelen.

Das neue Dienstleistungskonzept für mehr Lebensqualität im Seniorenalter

Die SeniorenLebenshilfe ist der bundesweit einzige Betreuer, der sich auf den vorpflegerischen Bereich spezialisiert hat. Gezielt geht es darum, das selbst bestimmte Leben in den eigenen vier Wänden und im gewohnten Umfeld so lange wie möglich zu gewährleisten und dort zu unterstützen, wo Hilfe nötig ist. Mit Viktor Penner hat die SeniorenLebenshilfe ihr Einzugsgebiet erweitert und ist fortan auch in und um Beelen tätig. Von zwischenmenschlichen Gesprächen, über Arzt- und Einkaufsfahrten bis hin zur Reinigung der Wohnung und der Erledigung von Postangelegenheiten ist Viktor Penner im Auftrag der SeniorenLebenshilfe im Einsatz. Das neue Mitglied des Netzwerks hat die Netzdichte wieder erhöht und bietet seine Leistungen auf selbstständig-freiberuflicher Basis an. Die notwendigen Qualifikationen sind vorhanden und an Empathie, dem wichtigsten Gut in der SeniorenLebenshilfe, mangelt es nicht.

Im Fokus aller Dienstleistungen steht der Mensch

Mit zunehmendem Alter werden einige Aufgaben im ganz normalen Alltag immer schwerer, bis sie letztendlich gar nicht mehr realisierbar sind. Ob beim Kochen, bei Einkäufen oder bei der Wäsche und beim Putzen, aber auch in der Alltagsbegleitung und bei wichtigen Terminen ist ein passionierter Helfer wichtig. Wer sich für die Betreuung der SeniorenLebenshilfe entscheidet und im Beelener Land Viktor Penner beauftragt, muss sich weder um einen PKW, noch um eine liebevolle Betreuung mit Gesprächen und Motivation zu gemeinsamen Unternehmungen sorgen. Die Mitarbeiter der SeniorenLebenshilfe arbeiten auf Honorarbasis und übernehmen alle Aufgaben, die in den alltagskompetenten Fragen und auf menschlicher Ebene anfallen. Das Konzept ist zum heutigen Zeitpunkt einzigartig, doch es wird sich in Zukunft weiter etablieren und den Anforderungen der Demographie folgen.

Viktor Penner | Ein neuer Senioren-Lebenshelfer für Beelen und das Umland

Durch Viktor Penner, der für die SeniorenLebenshilfe in Beelen und der Umgebung tätig ist, können Familien nun auch in dieser Region auf die fachliche Expertise und die Empathie einer vorpflegerischen Betreuung zurückgreifen. Durch seine langjährige Erfahrung und die fachlichen Voraussetzungen ist Viktor Penner ein Mitarbeiter, der die SeniorenLebenshilfe bereichert und der Menschen betreut, die in ihren Alltagskompetenzen aufgrund des Alters eingeschränkt sind. Er begleitet Senioren bei Einkäufen, übernimmt Fahrten zum Arzt und zu Behörden und ist ein Ansprechpartner, der immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Gedanken seiner Schutzbefohlenen hat. Durch seine empathische Ader ist Viktor Penner auf den ersten Blick sympathisch und wird schnell zu einem Freund, auf dessen Besuche sich Senioren freuen.

Die SeniorenLebenshilfe ist eine familiengeführte Organisation, die ihre freiberuflichen Mitarbeiter umfassend schult und die ihr bundesweites Netzwerk mit jedem neuen Mitarbeiter ein Stück weiter ausbaut.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

