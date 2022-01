SeniorenLebenshilfe bekommt Zuwachs in Dresden

Melanie Martin unterstützt als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe das Team in Dresden

Dresden, 21.01.2022. Die SeniorenLebenshilfe ist ein Zusammenschluss von einer

Vielzahl an Lebenshelfern, deren Ziel es ist, älteren Menschen in Deutschland den Alltag

so angenehm wie möglich zu gestalten. Unterstützung erhält die SeniorenLebenshilfe in

Dresden jetzt von Melanie Martin. Sie betreut Senioren in der Elbmetropole, besucht

aber auch hilfsbedürftige, die in einem Radius von 30 Kilometer um die Stadt herum

wohnen. Nähere Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Melanie Martin unter

www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Dresden.

Für mehr Lebensqualität im Alter

Die SeniorenLebenshilfe bietet ein Dienstleistungsangebot, welches es in dieser Form

kein zweites Mal in Deutschland gibt. Die Unterstützung der Lebenshelfer setzt im

vorpflegerischen Bereich an. Die LebenshelferInnen übernehmen bewusst Aufgaben,

die von keinem Mitarbeiter bei einem Pflegedienst erledigt werden können. Zum

Konzept gehört es, dass die Senioren immer von derselben Person betreut werden.

Dies ist wichtig, damit ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und den

Lebenshelfern entstehen kann. Vor jeder Beauftragung steht ein persönliches

Kennenlernen, welches ganz unverbindlich ist.

Umfangreiches Leistungsangebot von Lebenshelfern

Das Leistungsspektrum der Lebenshelfer ist vielseitig. Sie halten die Wohnung sauber,

kaufen für ihre Senioren ein oder machen Erledigungen bei der Post. Da die

LebenshelferInnen über ein eigenes Auto verfügen, begleiten sie ihre Schützlinge ferner

zum Arzt oder zu Behördengängen. Wer möchte, kann mit seinem Lebenshelfer auch

einfach nur ein bisschen Zeit verbringen. So ist es möglich, mit den Lebenshelfern

spazieren zu gehen, ein Spiel zu spielen, eine kulturelle Veranstaltung zu besuchen

oder ein gutes Gespräch zu führen. Darüber hinaus ist noch vieles mehr möglich.

Melanie Martin ist seit Anfang 2022 als Lebenshelferin mit dabei

Die gelernte Einzelhandelskauffrau war in ihrer Laufbahn in verschiedenen Berufen

tätig, erkannte aber in den vergangenen Jahren, dass sie gerne mit Senioren

zusammenarbeitet. Zu ihrer Motivation sagt Melanie Martin: „Mir liegt es sehr am

Herzen, für andere Menschen da zu sein und ihnen genau dort zu helfen, wo auch

immer sie Hilfe und Zuwendung benötigen.“ Melanie Martin ist verheiratet und Mutter

von drei Kindern. Sie liebt es in der Natur zu entspannen und macht gerne

Wanderausflüge. Ihre große Leidenschaft ist das Nähen, vor allem von Kinderkleidung.

Ihren Ausbildungskurs bei der SeniorenLebenshilfe absolvierte Sie 2021 erfolgreich.

Ein wachsendes Netzwerk der SeniorenLebenshilfe

Melanie Martin ist in Dresden die neuste Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe,

welche ihren Hauptsitz in Berlin hat und eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist.

Die Firma ist ein Familienunternehmen und wird von Carola und Benjamin Braun

geleitet. Carola Braun arbeitete 2009 für ein älteres Ehepaar und fand in diesem Beruf

ihre Erfüllung. Zudem erkannte sie, dass viele Senioren einen großen Betreuungsbedarf

haben, der in den meisten Fällen aber nicht abgedeckt wird. So entstand bei ihr die

Idee, ein Netzwerk mit Lebenshelfern zu schaffen. Zusammen mit ihrem Mann gründete

sie das Unternehmen und konnte über die Jahre kontinuierlich Mitstreiter gewinnen, die

sie bei dem Projekt begleiten. Inzwischen gibt es in Deutschland kaum noch eine

Region, in der kein Lebenshelfer tätig ist. Dennoch ist die SeniorenLebenshilfe laufend

an neuen selbstständigen Helfern interessiert, die das Projekt unterstützen und

Senioren in ihrem Alltag helfen möchten.

