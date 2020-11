SeniorenLebenshilfe baut ihr Angebot für Senioren aus

Antje Willmann ist unsere neue Lebenshelferin in Radebeul

Radebeul, 16.11.2020. Die SeniorenLebenshilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, ältere Menschen mit praktischen Leistungen im Alltag zu unterstützen. Die Hilfe im vorpflegerischen Bereich soll die Lebensqualität von Senioren erhöhen und es ihnen ermöglichen, in ihrem eigenen Zuhause wohnen zu bleiben, auch wenn die eigene Versorgung nicht mehr selbstständig gelingt. Antje Willmann ist die neueste Lebenshelferin im bundesweiten Netzwerk der SeniorenLebenshilfe. Sie bietet ihre Unterstützung zukünftig in Radebeul und der näheren Umgebung an. Weitere Informationen zur Lebenshelferin Antje Willmann können online unter Lebenshelfer Radebeul abgerufen werden.

Praktische und soziale Leistungen für ein zufriedenes Leben

Die meisten älteren Menschen hegen den Wunsch, in ihren eigenen vier Wänden und damit in ihrer vertrauten Umgebung den Lebensabend zu verbringen. Doch fehlen oft Angehörige, die sie in ihrem Alltag unterstützen. Dadurch scheint ein Umzug in ein Pflegeheim in vielen Fällen unvermeidlich. Durch die vielfältigen Leistungen der SeniorenLebenshilfe soll dieser Schritt vermieden werden. Das Dienstleistungskonzept der SeniorenLebenshilfe, die ihren Hauptsitz in Berlin hat, ist im vorpflegerischen Bereich angesiedelt. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2012 von Carola Braun. Neben der Unterstützung im Alltag sieht sie die Aufgabe der Lebenshelfer auch im sozialen Bereich. Gemeinsame Aktivitäten mit den Senioren sind daher ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit.

Individuell abgestimmte Leistungen für eine hohe Lebensqualität im Alter

Die Aufgaben der Lebenshelfer können sehr unterschiedlich ausfallen. Sie richten sich nach dem individuellen Bedarf der Senioren und ihren persönlichen Wünschen. Einen großen Teil der Leistungen nehmen Tätigkeiten im Haushalt ein. Die Lebenshelfer gehen einkaufen, bereiten Mahlzeiten zu und kümmern sich um den Wohnungsputz sowie das Waschen der Wäsche. Auch als Begleiter, beispielsweise zu einem Arzttermin, übernehmen die Lebenshelfer eine wichtige Aufgabe. Für die schnelle und bequeme Überwindung von kleinen und großen Strecken sind alle Lebenshelfer mit einem Pkw ausgestattet. Auf Wunsch werden auch bürokratische Aufgaben übernommen und Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung zusammengestellt. Ein abwechslungsreicher Spielenachmittag kann genauso auf dem Programm stehen wie der Besuch einer kulturellen Veranstaltung.

Antje Willmann bringt das Angebot der SeniorenLebenshilfe nach Radebeul

Antje Willmann wurde 1985 in Hennigsdorf geboren. Sie ist glücklich verheiratet und hat drei Töchter. Das neueste Mitglied der bundesweit tätigen Lebenshelfer arbeitete nach ihrer Ausbildung zur Restaurantfachfrau als Restaurantleitung, bevor sie sich dazu entschied, Pflegekraft in der Diakonie zu werden. Ihre Aufgabe sieht sie darin, die Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit der ihr anvertrauten Senioren aufrecht zu erhalten. Sie möchte ein fester Ansprechpartner für ihre Senioren sein, der ihnen das Leben erleichtert. Antje Willmann liebt die Natur. Sie geht gerne im Wald spazieren und kümmert sich mit Leidenschaft um ihren eigenen Garten. Basteln und Handwerken gehören zu ihren weiteren Hobbys.

Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe online finden

Wenn Sie sich ebenfalls eine sinnvolle Unterstützung durch die SeniorenLebenshilfe wünschen, dann finden Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de Lebenshelfer in Ihrer Nähe. Dort können Sie sich auch informieren, wenn Sie selbst ein Teil des weitverzweigten Netzwerks aus Lebenshelfern werden wollen. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und ständig auf der Suche nach weiteren Lebenshelfern, um ihr Angebot in Deutschland weiter ausbauen zu können. Neue Lebenshelfer werden vor Tätigkeitsbeginn durch Schulungen und Weiterbildungen optimal auf ihre Arbeit vorbereitet.

