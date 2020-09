SeniorenLebenshilfe auch in Pfronten:

Zuhause-Service der Lebenshelferin Heike Hipp

Pfronten, 23.09.2020. Durch die neue Lebenshelferin Heike Hipp sind die seniorengerechten Dienstleistungen der SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Pfronten und der Umgebung der Gemeinde im Landkreis Oberallgäu verfügbar. Das bundesweite Angebot umfasst die Unterstützung für Senioren bei allen praktischen Aufgaben. Mit dem Selbstverständnis als menschliche Schnittstelle im vorpflegerischen Bereich verfolgt die SeniorenLebenshilfe das Ziel, die Lebensqualität der betreuten Menschen zu steigern. Unter www.seniorenlebenshilfe.de stehen sämtliche wichtigen Fakten zum Angebot der SeniorenLebenshilfe und unter Lebenshelfer in Pfronten zur Heike Hipp bereit.

Steigerung der Lebensqualität durch ein einzigartiges Konzept für Senioren

Der SeniorenLebenshilfe ist es mit einem einzigartigen Dienstleistungskonzept ab 2012 gelungen, bundesweit ein nahezu flächendeckendes Lebenshelfer-Netz zusammenzustellen. In der Berliner Zentrale werden die selbstständigen Lebenshelfer koordiniert. Dort erfolgt auch die fachliche Schulung und Fortbildung der Helfer. Die Spezialisierung auf eine Betreuung im vorpflegerischen Bereich ist ein Alleinstellungsmerkmal der SeniorenLebenshilfe. Damit möchte der Dienstleister älteren Menschen die Chance geben, im gewohnten Umfeld und den eigenen vier Wänden den Lebensabend länger selbstbestimmt zu verbringen. Zeit für gemeinsame Aktivitäten und zwischenmenschliche Kontakte mit den Lebenshelfern ist ein zentraler Bestandteil des Konzepts der SeniorenLebenshilfe.

Vielseitige Auswahl der Dienstleistungen für ältere Menschen

Es wird mit den Senioren abgeklärt, welche Aufgaben im Alltag eine Belastung darstellen. Daraufhin übernehmen die Lebenshelfer diese Tätigkeiten vollständig oder unterstützen die betreuten Personen dabei. Das bundesweite Angebot der SeniorenLebenshilfe umfasst die Haushaltshilfe beim Waschen, Putzen und Kochen in der Wohnung. Zugleich kümmern die Lebenshelfer sich für die Senioren häufig um den Einkauf der Lebensmittel. Während eines bürokratischen oder ärztlichen Termins ist die Begleitung der Senioren ebenfalls möglich. Weil die Lebenshelfer über einen Pkw verfügen, sind viele Senioren mit den Dienstleistungen nicht mehr auf Taxis oder öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Die Helfer motivieren ältere Menschen zu gemeinsamen Spaziergängen und Reisen.

Neue Senioren-Lebenshelferin Heike Hipp für Pfronten und Umgebung

Mit Heike Hipp dürfen Interessenten jetzt auch in Pfronten und der Umgebung im Landkreis Ostallgäu die Unterstützung der SeniorenLebenshilfe beanspruchen. Nach ihrem Realschulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und arbeitete als Assistentin sowie selbstständige Unternehmerin. Heike Hipp hat den Ausbildungskurs der SeniorenLebenshilfe erfolgreich bestanden und ist seit dem Sommer 2020 aktive Lebenshelferin. Sie unterstützt Senioren unter anderem als Haushaltshilfe und Fahrdienst.

Würdige und liebevolle Alltagshilfe als Herzensangelegenheit

Darüber hinaus bietet Heike Hipp ihre Dienste in Pfronten bei der Begleitung der betreuten Personen im Alltag und der Freizeit an. Mit ihrer Erfahrung in der Rolle einer Haushaltshilfe für Senioren kümmert sie sich auf Wunsch auch um Postangelegenheiten. Über ein Partnernetzwerk empfiehlt die Lebenshelferin bei Bedarf Fachleute, die beispielsweise wegen medizinischer oder rechtlicher Probleme benötigt werden. Für Heike Hipp ist es eine sinnstiftende Herzensangelegenheit, Senioren in einem würdigen Alltag liebevoll zur Seite zu stehen.

Individuelle Anforderung über die SeniorenLebenshilfe

In Pfronten und der Umgebung des Orts besteht die Möglichkeit, Heike Hipps Betreuungsdienste als selbstständige Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe individuell anzufordern. Auf Honorar-Basis ist eine Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse der Interessenten möglich. Bei der SeniorenLebenshilfe handelt es sich um eine eingetragene Marke der Salanje GmbH, die in Berlin über einen Hauptsitz verfügt und ihr Netz kontinuierlich ausbaut.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.