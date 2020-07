Semptec Urban Survival Technology 4in1-Zelt

Erholsamer Outdoor-Schlaf, frei von Insekten

– Macht jedes Outdoor-Abenteuer mit

– Alles für Ihren Schlaf fast wie im heimischen Bett

– Zelt auch direkt auf dem Boden nutzbar

– 3 Fenster mit Mückenschutz

– Eingang als Sonnen-Schutzdach aufstellbar

– Wasserdicht bis 1.200 mm Wassersäule

Draußen schlafen wie im eigenen Bett: Das rasch aufgebaute Feldbett von Semptec sowie die Luftmatratze mit Kopfkissen betten einen in Outdoor-Nächten rückenschonend weich – fast wie im eigenen Schlafzimmer. Und der Komfort-Schlafsack hält auch in kühlen Nächten angenehm warm!

Der Schlafsack wird auch zur Decke: Denn dank durchgehendem Reißverschluss ist er komplett zu öffnen. So hat man es auch in besonders warmen Nächten gemütlich, ohne gleich zu schwitzen.

Perfekt vor Wetter und Mücken geschützt: Das tarngrüne Zelt wird direkt auf dem Feldbett aufgespannt und schon liegt man trocken. Und hat gleichzeitig seine Ruhe vor lästigen Insekten, dank Antimücken-Netz auch bei geöffneten Zeltfenstern!

Ideal auch zum klassischen Zelten: Denn das Zelt lässt sich auf Wunsch auch direkt auf dem Boden aufspannen und das Feldbett bleibt zu Hause. Mit weniger Reisegepäck ist man auf der Luftmatratze mit Kopfkissen weiterhin gemütlich gebettet!

– In wenigen Minuten aufgebaut: Zelt mit Moskitoschutz, bequemer Liege, Matratze, Kissen und Schlafsack

– Ideal für Campingausflüge, für Rundreisende, Pfadfinder und Abenteurer

– Zelt inklusive Camping-Liege, Luftmatratze und Luftkissen, Schlafsack, Zeltstangen, Heringe, Seile, Luftpumpe, Tragetasche und deutscher Anleitung

Luftmatratze mit Luftkissen:

– Bequem schlafen fast wie auf der heimischen Matratze

– Schnell aufgepumpt dank mitgelieferter Luftpumpe

– Härtegrad individuell wählbar: einfach weniger oder mehr Luft in die Matratze pumpen

– Angenehmer Textilbezug: 100 % Polyester, waschbar bis 40 °C

Zelt:

– Schnell und einfach über die Campingliege gespannt sowie separat nutzbar

– Eingang aufstellbar und so als Sonnenschutz nutzbar

– Wasserdicht, 1.200 mm Wassersäule

– Große Tür und Fenster mit Reißverschluss, integrierter Mückenschutz

– Material: 100 % Polyester

Campingliege:

– Besseres Schlafklima durch erhöhtes Liegen

– Hochwertiges Alugestell

Schlafsack:

– Temperatur-Komfortbereich: 3,4 °C, Übergang: -4 °C, Risikobereich: -15 °C

– Durchgehender Reißverschluss unten komplett zu öffnen: auch als Decke nutzbar

– Material und Futter: 100 % Polyester

– Maße: 198 x 72 cm

– Maße aufgebaut: 193 x 78 x 160 cm, Transportmaße: 98 x 24 x 24 cm

– Gesamt-Gewicht: 12,5 kg

– Maße Luftmatratze: 191 x 76 x 25 cm, Luftkissen: 43 x 28 x 9 cm

1-Personen Campingliege:

– Stabil und viel bequemer als normale Isomatten: belastbar bis max. 144 kg

– Maße: 193 x 78 x 42 cm, Gewicht: 7,3 kg

– Zelt inklusive Camping-Liege, Luftmatratze und Luftkissen, Schlafsack, Zeltstangen, Heringe, Seile, Luftpumpe, Tragetasche und deutscher Anleitung

Preis: 188,24 EUR

Bestell-Nr. NX-3931-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3931-4220.shtml

Version für 2 Personen: NX-3932 für 287,34 EUR

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/OQBJmRw6

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

