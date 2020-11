Dantse Dantses einzigartige Technik zum (Wieder)Aufbau von Selbstwertgefühl als essenzieller Baustein zum ganzheitlichen Erfolg

Angst zu versagen; es nicht zu schaffen?

Unsicherheit?

Selbstzweifel? Selbstmitleid?

Ständiger Vergleich mit anderen? Eifersucht?

Mutlosigkeit?

Gedanken und Emotionen, die wir wohl alle schon einmal in ähnlicher Form erlebt und gespürt haben; unabhängig von Alter, Beruf und Situation. Da möchte man am liebsten davonlaufen, aufgeben, aussteigen.

Während Manche scheinbar damit gesegnet sind und ihnen der Erfolg geradezu zufliegt, haben immer mehr Menschen mit einem schwachen Selbstbewußtsein zu kämpfen. Ein dauerhaft geringes Selbstwertgefühl ist die Garantie um völlig auszubrennen…

Der Ursprung dafür kann in unserer Kindheit und Erziehung liegen oder in negativ prägenden Lebenssituationen und Schicksalsschlägen. Irgendetwas hat uns aus dem Gleichgewicht gebracht und unser Urvertrauen gestört.

Laut Psychologen und Wissenschaftlern können Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aktiv erlernt und durch die Wechselwirkung von Gedankenkraft, Emotionen und positiven Erlebnissen (wieder) gestärkt werden.

Was brauchen wir nun und wie schaffen wir es unser geknicktes Selbst- Bewußt- Sein zu fördern und den Glauben an uns selbst (wieder) zu gewinnen?

Kann der Glaube (es kann, muß aber nicht der Glaube an Gott sein) vielleicht sogar der Schlüssel sein, um unser Selbstwertgefühl aktiv und ganzzeitlich zu verankern?

Ein gesundes Selbstwertgefühl ohne Arroganz und Härte, ein nachhaltiges Selbstbewusstsein mit der Stärke zu unseren Schwächen zu stehen, ein fundamentales Selbstvertrauen ohne die Angst zu Scheitern.

Charly Chaplin schrieb dazu einmal folgende weise Worte:

“Als ich mich selbst zu lieben begann…

habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit,

zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin

und dass alles, was geschieht, richtig

ist von da an konnte ich ruhig sein.

Heute weiß ich: Das nennt man

SELBST-BEWUSST-SEIN”

Scheitern darf also nicht mit Versagen gleichgesetzt werden, sondern Fehltritte sind Lernerfahrungen und Chancen, um über uns hinauszuwachsen und für unsere Persönlichkeit zu profitieren. Glaube an dich selbst und daran, dass alles, was dir geschieht nur dazu dient, dich an dein Ziel und zu deinem Erfolg zu führen.

Genau hier setzt die außergewöhnliche Lehre von Dantse Dantse an. Die von ihm entwickelte Methode zu diesem Bereich der Persönlichkeit ist erstaunlich einfach, einzigartig, höchst effektiv und wirkungsvoll. Der Glaube und die positive Transformation spielen bei seiner speziellen Technik eine zentrale Rolle.

Dantse Dantse, der erfolgreiche Autor, Wissens- und Lebenslehrer aus Darmstadt ist der Kreateur einer ganzheitlichen und ganzzeitlichen Lösungslogik.

Mit seinem Wissensfundus aus der Natur- und Lebenslehre Afrikas und seiner unnachahmlichen DantseLogik gibt Dantse sofort anwendbare Lösungen und Botschaften durch eine konzentrierte und zielgerichtete Analyse und erwirkt damit überragende Ergebnisse.

Dantses Gabe, Menschen in ihrer Persönlichkeit sensibel wahrzunehmen und zu fördern und sein Wissen über komplexe Zusammenhänge aller Dinge, die uns passieren und unser Leben beeinflussen, macht es ihm möglich, für jede/n Klientin/en pragmatische, individuelle Lösungen zu entwickeln und Antworten zu geben.

Kein anderer versteht es besser, Menschen spezifisch und mit sofortiger Wirkung zu helfen, um das Leben mit Authentizität und Werten glücklich zu meistern.

Eine Bereicherung für jeden, der das Leben besser verstehen möchte und sein Persönlichkeitsprofil formen und fordern will.

Menschen, die bereit sind reflektiert und ganzheitlich mit zu arbeiten werden mit dieser Lehre garantiert Gewinner sein und den Erfolg auf allen Ebenen anziehen.

DantseLogik- Wissen, das Leben ändert

Weisheit, die Menschen glücklich macht

Wahrheit, die Erfolg verspricht

DAFÜR STEHT DANTSE DANTSE MIT SEINEM GUTEN RUF

SEIN NAME IST PROGRAMM

ANDERE COACHEN- DANTSE DANTSE LÖST

Dantse Dantse

Wissens- und Lebenslehrer

Referent, Verleger, Autor, über 120 Bücher,

Unternehmer Klicklac

ACHTUNG: DIESER KLICK KANN DEIN LEBEN ÄNDERN?

https://mycoacher.jimdofree.com/die-magie-des-erlangens-des-selbstvertrauens/

Email: mycoacher@yahoo.de

Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735

Coaching: https://mycoacher.jimdofree.com

Verlag: https://indayi.de

Autor: https://dantse-dantse.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dantse Live Coaching

Frau Monika Schelter

Perlenbachgasse 10

95111 Rehau

Deutschland

fon ..: 0171 3132288

web ..: http://mycoacher.jimdo.com

email : monika.schelter@lebenshilfe-hof.de

Die DantseLogik ist mehr als ein Caoching und mehr als Vermittlung von Wissen. Es steckt dahinter eine Lebenslehre, eine einzigartige Philosophie und eine unvergleichbare Therapiemethode von Dantse Dantse. Dantse hilft Menschen damit in vielen Bereichen. Durch seine Wissenslehre schaffen Menschen, schwere Krisen zu meistern. Mit seiner Methode erreichen Menschen, was ihnen vorher unmöglich erschien. Sie wachsen über sich hinaus. Mit seiner Ernährungstherapie besiegen Menschen hartnäckige Gesundheitsbeschwerden ohne Medikamente. Seine Erfolge sprechen für sich

Dantses Stärke ist die Analyse, die ihm ermöglicht, Zusammenhänge zu erkennen, die niemand auf den ersten Blick bemerken wird. Gerade für Menschen, die bereits viele vergebliche Therapien hinter sich haben, finden bei Dantse die Chance auf Erfolg. Die DantseLogik ist eine Lehre des Wissens, nach der alles zusammenhängt und mit dem Umfeld und der Umwelt verbunden ist. Nichts passiert zufällig ist und isoliert. DantseLogik ist eine Logik, die Menschen und die Welt der Lösungen verändert. Alles was uns passiert, konkurriert nur um unser Wohlergehen. Alles hat eine logische (biologische, mathematische, physikalische, spirituelle) Erklärung.

Pressekontakt:

Dantse Live Coaching

Herr Monika Schelter

Perlenbachgasse 10

95111 Rehau

fon ..: 0171 3132288

web ..: http://mycoacher.jimdo.com

email : monika.schelter@lebenshilfe-hof.de