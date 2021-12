Seitenkanalverdichter Zubehör für Druckanwendungen

SKVTechnik geht auf die Möglichkeiten und Notwendigkeiten von Zubehör bei Seitenkanalverdichtern für Druckanwendungen ein und gibt industriellen Anwendern Ansätze für Lösungen.

Die beigefügte Skizze der SKVTechnik zeigt in der schematischen Darstellung typische und sinnvolle Zubehörteile für eine Sauganwendung. Seitenkanalverdichter können sowohl saugend als auch blasend eingesetzt werden.

Druckanwendungen könnten unter anderem sein:

Ausblasen, Trocknen, Schwebetische, Rohrpost, usw..

TStück (PV):

Dem Luftstrom folgend wird auf der Prinzipskizze als erstes ein TStück gezeigt. Das TStück ist Träger für ein Vakuum Sicherheitsventil. Außerdem hat das TStück einen kleinen Anschluss für ein Manometer. Hier kann der Anwender den Unterdruck in seiner Saugleitung ablesen, ohne aufwändige zusätzliche Installationen schaffen zu müssen.

Flexibles Schlauchstück (FM):

Das flexible Schlauchstück trennt den Seitenkanalverdichter und die Anlage mechanisch. Vibrationen werden nicht von der Anlage auf das Gerät übertragen oder umgekehrt. Somit werden Bewegungen ausgeglichen.

Ansaugfilter (FD):

Der Ansaugfilter, wie in der Prinzipskizze angezeigt, filtert kleine Feststoffe aus der Ansaugluft heraus. Feststoffgrößen von 5-7 Mikrometer sind möglich. Für den Seitenkanalverdichter muss sichergestellt werden, dass feste Stoffe in den Seitenkanalverdichter gelangen. Die geringen Spaltmaße zwischen Rotor und Stator innerhalb des Seitenkanalverdichters würden beim Ansaugen von Feststoffen Schaden erleiden, dass muss durch den Ansaugfilter zuverlässig verhindert werden. Es gibt verschiedene Arten von Durchgangsfiltern. Der auf der Prinzipskizze dargestellte Filter hat ein Filterelement, welches bei starker Verschmutzung gereinigt oder ausgetauscht werden kann. Es gibt auch zyklonisch wirkende Filter, die gröbere Feststoffe abscheiden und nach einer bestimmten Betriebsdauer und je nach Schmutzaufkommen gesäubert werden müssen.

Rückschlagventil (VC):

Das Rückschlagventil verhindert, das zum Beispiel zurücklaufendes Wasser in den Seitenkanalverdichter gelangt und diesen zerstört. Die Lager innerhalb des Seitenkanalverdichters sind nicht wasserdicht.

Vakuum-Sicherheitsventil (VRL):

In der Anlage kann es entweder durch Havarie oder durch den Prozess zu einem Verschluss der Saugleitung kommen. Die Prozesswärme des Seitenkanalverdichters könnte, aufgrund des fehlenden Luftstromes nicht mehr abgeführt werden. Im Falle des vollständigen Verschlusses der Druckleitung würde der Seitenkanalverdichter gegen 100% Saugdruck fahren. Das führt dazu dass sich Rotor und Stator gegeneinander verdrehen und zerstören. Das Vakuum-Sicherheitsventil öffnet in diesem Fall in einem definierten Druckfenster und lässt Luft in den Kreislauf einströmen. Das schützt die Maschine vor einer Zerstörung. Preise für Druck Vakuum Sicherheitsventile können bei SKVTechnik angefragt werden.

Schlauchanschlussstück (VK, MP):

Das Schlauchanschlussstück ermöglicht ein Verbinden eines Saugschlauches mit dem Eingang des Seitenkanalverdichters. Das Schlauchanschlussstück wird in den an der Maschine vorhandenen Eingang eingeschraubt. Der Saugschlauch wird einfach über den Schlauchanschluss geschoben und mit einem Schlauchband befestigt. Zu beachten ist, dass der Saugschlauch gegen Unterdruck standhaft sein muss. Der Saugschlauch sollte mind. 1000mbar Unterdruck widerstehen können.

Pressekontakt:

SKVTechnik

Klaus Doldinger

Burgstr. 35

08523 Plauen

Tel. 0172 7799600

Unternehmensprofil: SKVTechnik

SKVTechnik aus Plauen liefert in einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen und Lüfter. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Lüfter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen kleine Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen. Sparen Sie beim Einkauf. Ein großes Wirkungsfeld von SKVTechnik ist neben dem Verkauf von Seitenkanalverdichtern auch der Vertrieb von Ventilatoren. Seit 2015 handelt SKVTechnik mit Ventilatoren unterschiedlicher Hersteller. Ventilatoren sind höchst individuell ausgestattete Maschinen, die meist auf Kundenwunsch angepasst werden. Kunden nehmen auf der Suche nach Lösungen mit Ventilatoren am Besten direkt Kontakt mit dem Vertrieb von SKVTechnik auf.

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

