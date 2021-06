Seitenkanalverdichter erzeugen Saugkraft für die Absaugung von Bearbeitungsrückständen

SKVTechnik berichtet über mögliche Einsatzbereiche von Seitenkanalverdichtern. Bei der Absaugung von Rückständen der textilverarbeitenden Industrie werden Seitenkanalverdichter gern genutzt.

Bei der Verarbeitung von Stoffen oder Garnen fallen Flusen an, die während des Produktionsprozesses entsorgt werden müssen. Jeder Stoff verliert beim Tragen kleinste Bestandteile durch Abrieb oder Bewegung. Man erlebt diesen Vorgang jeden Tag. Beim Waschen oder mechanischer Beanspruchung werden Stoffe verbraucht und werden dünn. Der Abrieb passiert auch während der Produktion in der Textilindustrie. Durch den hohen Durchsatz von Stoff bei der Verarbeitung, fallen rund um die Produktionsmaschinen große Mengen an Flusen und Resten an. Diese Mengen müssen entsorgt werden, da sie verständlicherweise im Prozess hinderlich wären, Unfälle verursachen oder Maschinen zum Stillstand bringen könnten.

Hier setzen die Seitenkanalverdichter an. Im einer zentralen Station wird Unterdruck erzeugt. Dieser Unterdruck wird in Abscheider geleitet, die die angesaugten Abfälle sammeln. Ein zentrales Rohrsystem verzweigt den Unterdruck an die Maschinen und Stellen, wo die Abfälle abgesaugt werden. Flexible Absaugrohre werden diversen Adaptern angeschlossen, um an Stellen abzusaugen, die nicht permanent entsorgt werden müssen.

In der Abbildung ist beispielhaft ein installierter zentraler Ansaugplatz zu sehen. Die oben installierten Behälter trennen die angesaugte Luft von den Abfällen. Die gesammelten Abfälle müssen in gewissen Zeitabständen und je nach Anfall entsorgt werden. Der Ansaugstrom der Seitenkanalverdichter wird durch Filter gereinigt, damit die Schaufelräder im Inneren des Seitenkanalverdichters nicht durch angesaugte feste Stoffe beschädigt werden können. Ein montiertes Sicherheitsventil je Verdichter sorgt dafür, dass ich Verstopfungsfall der Verdichter weiterlaufen kann, ohne Schaden zu nehmen.

SKVTechnik weist auf einen weiteren Vorteil der installierten Anwedung hin. Im Bedarfsfall kann die zur Verfügung stehende Saugleistung leicht dem betrieblichen Wachstum angepasst werden, da das System jederzeit auf- oder abgerüstet werden kann. Ein Seitenkanalverdichter ist aufgrund seines Wirkprinzips und seiner Konstruktion wartungsfrei und ölt nicht. Die Lautstärke der ausgeblasenen Luft wird durch einen Schalldämpfer am jeweiligen Gerät drastisch reduziert. Überdacht und trocken gehalten, ist auch eine Installation auch im Freien denkbar. Es müssen allerdings Mindest- und Höchstbetriebstemperaturen beim Einsatz beachtet werden. Anwender finden diese Werte in der Betriebsanleitung.

SKVTechnik bietet die verschiedensten Seitenkanalverdichter an. Vom kleinsten Modell mit 0,37 Kilowatt bis zum großen 25 Kilowattmodell ist jede techisch mögliche Kombination von Luftstrom und Druck lieferbar. Auch als explosionsgeschützte und für ATEX – Umgebungen zugelassene Seitenkanalverdichter sind lieferbar.

Die Firma SKVTechnik handelt mit der gesamten Palette von Seitenkanalverdichtern incl. typischem Zubehör. Zubehör können Ansaugfilter, Anschlussstücken, Ansaugventile aber auch Druckventile, Rohrschalldämpfer oder Luftmesser bzw. Luftklingen sein. Zubehör verkauft SKVTechnik nur bei Kauf einer oder mehrerer Seitenkanalverdichtern. Maschinen von 0,37 kW bis 25,5 kW haben Schallemissionswerte von ca. 50 db(A) bis ca. 90 dB(A). Für alle Maschinen sind ebenfalls Schallschutzhauben erhältlich.

Die Lieferzeit in Deutschland beträgt derzeit 3 Wochen. Mit Transportkosten um die 30 EUR müssen Kunden in Deutschland rechnen. Kunden im europäischen Ausland zahlen einen geringen Aufschlag. Ausländische Kunden sollten bei einer Anschaffung kurz Kontakt mit SKVTechik aufnehmen, um Fehlbestellungen zu vermeiden.

Pressekontakt:

SKVTechnik

Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Tel. 0172 7799600

Unternehmensprofil

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

