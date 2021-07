Seit sieben Jahren sorgt Hengefeld Solutions für Transparenz im touristischen Revenue-Management

Seit sieben Jahren ermöglicht das IT-Dienstleisterunternehmen Hengefeld Solutions Hotels, Clubs und Resorts, aber auch Reiseveranstaltern und Zielgebietsagenturen im In- und Ausland das Revenue-Manage

Geschäftsführer Rudolf Hengefeld – selbst viele Jahre bei Traveltainment (später Amadeus) beschäftigt – hatte 2014 die Idee, Transparenz in den wettbewerbsstarken und dynamischen touristischen Veranstaltermarkt zu bringen: mit B2B-Applikationen, die über eine durchdachte Logik Millionen von Angebotsdaten bewerten und diese Informationen so verdichten, dass der Nutzer einen Überblick über die tagesaktuelle Wettbewerbssituation erhält. Mit anderen Worten: Eine Software, die den Yield- und Revenue-Managern das Durchforsten von Reiseanbieter- oder Mitbewerber-Webseiten abnimmt und die gewünschten Informationen vorsortiert und individuell zusammengestellt – inklusive einer aufschlussreichen Analyse. Sie unterstützt touristische Leistungsträger dabei, die Marge zu optimieren, die eigene Angebotsdichte zu überwachen und unterstützt beim Qualitätsmanagement, indem die Datenproduktion überwacht wird.

So einfach wie möglich auf Veränderungen im Wettbewerbsumfeld reagieren

BenchView heißt die erfolgreiche Software, die 2019 mit HoPriCo – speziell für die Hotellerie – eine ebenso erfolgreiche Erweiterung bekam. „Wir können unseren touristischen Kunden derzeit ein ausgewertetes Datenvolumen von aktuell 190.000 Hotels, 170 Reiseveranstaltern und 70 Airlines zur Verfügung stellen. Waren es zunächst ,nur‘ privat geführte Einzelhotels und kleinere Veranstalter, so nutzen inzwischen auch renommierte Hotelketten sowie einige der Big Player im Reiseveranstaltungsgeschäft unsere IT-Lösung“, freut er sich. „Unsere Devise ist, es dem Nutzer so einfach wie möglich zu machen, auf Veränderungen im Wettbewerbsumfeld zu reagieren – mit einem großen Fokus auf kundennahe Entwicklung und Support.“ Und das kleine Team findiger Programmierer und versierter Mitarbeiter arbeitet bereits an neuen Ideen, um die Branche auch in den nächsten sieben Jahre mit praktikablen, mit innovativen Lösungen zu versorgen.

Hengefeld Solutions

Hengefeld Solutions ist ein Dienstleister für touristische Unternehmen und die Hotellerie, deren Produkt im deutschsprachigen Raum vertrieben wird. Im Fokus stehen der E-Business-Support sowie Analyse-Lösungen rund um den elektronischen Vertrieb von touristischen Produkten, aber auch Beratung und Projekt-Management. Dazu hat das 2013 gegründete Unternehmen mit Sitz in Schwall (Hunsrück) verschiedene App-basierte Anwendungen entwickelt, die bei der systematischen Analyse des eigenen Hotelbetriebs und auch bei der Prozessoptimierung unterstützen. So beispielsweise „HoPriCo“ (Hotel Price Comparison): Das Modul der webbasierten Anwendung „BenchView“ ermöglicht Hotels, Reiseveranstaltern, Zielgebietsagenturen und touristischen Dienstleistern die Beobachtung von Mitbewerbern in preissortierten Ergebnislisten. So können die eigene Position im Markt tagesaktuell bestimmt und bewertet, die Preise entsprechend justiert und die Margen optimiert werden. Unternehmensgründer und Geschäftsführer Rudolf Hengefeld war mehr als 20 Jahre in verschiedenen touristischen Unternehmen in leitenden Positionen tätig, seine Expertise in allen Bereichen der touristischen Wertschöpfungskette ist der Grundstein für den Erfolg von Hengefeld Solutions. Aktuell nutzen rund 25 Kunden die Angebote des Dienstleisters.

