Seien Sie immer uptodate mit dem Sportblog von bettogo!

CBD-Kaufen.com drückt Ünsal Arik beim Titelverteidigungs-Fight des WBC Asia Champion-Titels die Daumen Wiesbaden, 18. Juni 2020 - Was haben die Marke "CBD-kaufen" und Schmerzen gemeinsam? Die Antwort wird heute der Profiboxer Ünsal Arik liefern, der am heutigen Samstag in Wiesbaden seinen Titel als WBC-Asia Box-Champion verteidigen will. Denn das Logo des bekannten CBD-Onlineshops wird heute ebenfalls auf der Kampf-Hose des couragierten Sportlers zu sehen sein. Schon...