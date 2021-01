Seidel Heizung und Bad berät und plant auch online

Wer sein Badezimmer umbauen möchte oder eine neue Heizungsanlage plant: Seidel Heizung & Bad berät seine Kunden während des Lockdowns online zu den üblichen Geschäftszeiten.

Es ist schön, wenn es gelingt aus einer Not eine Tugend zu machen. Genau das ist dem Reichenbacher Familienunternehmen Seidel Heizung und Bad gelungen. Das mehrfach für seine optimale Digitalisierung ausgezeichnete Handwerksunternehmen, berät seine Kunden auf Wunsch anschaulich und praxisnah per Zoom, virtuell und online. Ob Fördermittelberatung, individuelle Badplanung, Energieverbrauch von Heizanlagen oder aktuelle Trends: “Wir können über alle Themen, die unsere Kunden bewegen auf Wunsch auch online sprechen”, sagt Inhaber und Geschäftsführer Marcel Seidel. “So können sie sicher und bequem zu Hause bleiben und werden trotzdem umfassend über ihre Möglichkeiten und aktuelle Fördermittel informiert.”

Beratung zu Fördermitteln, Trends und Konzepten ist flexibler und ohne Anfahrt möglich:

Neben der Rücksichtnahme auf die aktuelle Situation bietet der “Zoom-Video-Call” generell die Möglichkeit, dass der Termin einfacher zu realisieren ist. “Es ist dafür nicht nötig, dass beide Besprechungsteilnehmer an einem Ort sind. Zum Beispiel könnte sich ein Partner in der Mittagspause zuschalten, während der andere im Homeoffice oder bei den Kindern ist”, sagt Seidel. Die Flexibilität nimmt auf diese Weise zu, während die Anfahrt entfällt. Eine Alternative, die ankommt. “Da unsere Zoombesprechungen sehr beliebt sind, werden wir sie auch nach Corona weiter als Möglichkeit anbieten”, stellt Seidel in Aussicht.

Jahrelange Digitalisierungserfahrung der Firma Seidel von Vorteil:

Eine sehr hohe Beratungsqualität wird dabei auch online gewährleistet. Das moderne Handwerksunternehmen Seidel Heizung und Bad kennt sich in Sachen Digitalisierung und Kommunikation aus. Es ist seit Jahren dafür bekannt, bei diesen Themen voranzugehen. Seit 2016 hat Marcel Seidel von der Projektplanung über die Kommunikation und Abrechnung vieles im Reichenbacher Familienunternehmen digitalisiert. Das kommt den Kundinnen und Kunden sowie den Mitarbeitenden jetzt zugute. “Wir verfügen über die technischen Möglichkeiten und die Erfahrung, eine gute und anschauliche Onlineberatung durchzuführen”, erzählt Seidel. Von Beispielprojekten über Kalkulationen bis zur konkreten Arbeit mit individuellen Plänen gibt es online alle Möglichkeiten. “Wir verfügen über die nötigen Tools für die Online-Präsentation und Zusammenarbeit bei Projekten”, verrät Marcel Seidel.

Seidel Heizung & Bad berät seine Kunden während des Lockdowns online zu den üblichen Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr und Freitag von 7 bis 14 Uhr. Weitere Informationen über das Unternehmen, zu seinen Projekten und offenen Stellen gibt es online unter: https://seidel-heizung-bad.de.

Die Seidel Heizung & Bad GmbH ist ein Traditionsunternehmen mit 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Sitz in Reichenbach im Vogtland und einer Niederlassung im Münchner Raum. An diesen beiden Standorten plant und baut Seidel schöne Bäder sowie moderne und effiziente Heizungsanlagen für private Bauherren. Das Unternehmen ist “klein genug” für individuelle Badplanung und gleichzeitig “groß genug”, um auch Bauträgern und Fertighausanbietern als professioneller Partner zur Seite zu stehen und anspruchsvolle Bauprojekte termintreu und in bester Qualität zu realisieren. Jährlich baut Seidel für über 200 zufriedene Fertighauskunden Bäder und Heizungen im gesamten Bundesgebiet.

