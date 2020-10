SeelenKlempnerei.INFO – der Name ist Programm

Dem psychischen Sargnagel ein Schnippen schlagen

Es ist mehr als menschlich, sich im Leben in Situationen zu befinden, aus denen ein selbständiger Ausweg schwierig oder gar unmöglich erscheint. Sich Hilfe zu suchen kostet Mut und Überwindung, weil das Eingeständnis der eigenen Ängste, in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht selten mit vermeintlicher Schwäche gleichgesetzt wird. Karolina Ottenthaler fühlt sich diesen Menschen verbunden und bietet ihnen mit der SeelenKlempnerei ein vorurteilsfreies Refugium.

Verrückt – oder einfach nur aus der Balance

Für Menschen, die ihr Gleichgewicht verloren haben und mit den Herausforderungen des Alltags überfordert sind, stellt die Seelenklempnerei ein Netz und doppelten Boden dar. Egal, ob in der Praxis, als Hausbesuch, einer Onlinesitzung oder im telefonischen Gespräch – die Heilpraktikerin für Psychotherapie gibt ihren Klienten Werkzeuge an die Hand, um schwierige Situationen zu meistern. Sie begleitet sie aktiv auf dem Weg aus der Krise, zurück zu neuer Stärke und Gelassenheit.

Dem Leidensdruck ein Ende setzen

Schnelle Hilfe bei gebrochenen Herzen, Trauer, Ängste, Phobien oder ein gratis Telefonat als Silberstreif am Horizont bei Stress, Sorgen im Alltag, Schlafstörungen oder chronischen körperlichen Beschwerden. Mit Empathie und einem offenen Ohr fühlt sich die Therapeutin in die Gefühls- und Gedankenwelt ihrer Klienten ein und erarbeitet in enger Zusammenarbeit individuelle Lösungen.

www.seelenklempnerei.info/selbsttest

Werkzeuge gegen undichte Stellen

Zu den wichtigsten Therapiemethoden von Karolina Ottenthaler zählen unter anderem EMDR zur Bewältigung von traumatischen Erlebnissen, Trauerreaktionen oder Leistungsblockaden. Klientenzentrierte Gesprächstherapie und systemische Methoden verhelfen dem Klienten durch Empathie und Objektivität die Rückkehr in ihr eigentliches “Ich”.

Seelencoach – der Begleiter zu mehr Selbstsicherheit und effektiverem Umgang mit Stress

Das Ziel eines Coachings ist, eine Verbesserung oder Optimierung in verschiedenen Lebensbereichen. Durch das Freilegen vorhandener Ressourcen, in Kombination einer lösungsorientierten Therapiemethode, wird ein persönlicher und beruflicher Erfolg erreicht. Vorhandene Fähigkeiten werden gestärkt, verborgene identifiziert und neue erarbeitet. Karolina Ottenthaler macht ihre Klienten schwindelfrei für die Herausforderungen des Lebens.

Mut zur Berufung – mit der SeelenKlempnerei

Ihr Beruf ist Karolina Ottenthaler sprichwörtlich auf den Leib geschneidert. Nach Jahren der Selbständigkeit als Schneidermeisterin entschied sie sich Menschen nicht mehr äußerlich, sondern von innen her auszustatten. Seit ihrer Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, kümmert sie sich um das seelische Wohl ihrer Klienten und begleitet sie auf dem manchmal steilen Weg in ein glückliches Leben.

www.seelenklempnerei.info

Die Seelenklempnerei.INFO, mit Sitz in Traunstein bietet nicht nur ortsgebundene schnelle und flexible psychische Hilfe an. Je nach Entfernung und Bedarf ist auch eine Onlinesitzung, telefonisch, sowie ein Hausbesuch direkt beim Klienten möglich. Durch die Kombination von Psychotherapie, Coaching und Energiearbeit bietet Karolina Ottenthaler, Heilpraktikerin für Psychotherapie, ihren Klienten effiziente, wirkungsvolle und lösungsorientierte Methoden an. Zu den Schwerpunkten zählen Traumatherapie, Angst, Schlaf und psychosomatische Probleme, Leistungsblockaden, sowie allgemeine Sorgen und Überforderungen des Alltags.

Kontakt

SeelenKlempnerei

Karolina Ottenthaler

Bahnhofstr. 31

83278 Traunstein

0160/95560881

info@seelenklempnerei.info

http://www.seelenklempnerei.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.