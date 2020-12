Seele auf Zeit – Krisen überwinden mit karmische Spuren.

In ihrem neuen Fantasyroman “Seele auf Zeit” widmet sich die Autorin Nika Hemoger einem Thema, welches die Menschheit seit jeher bewegt: Der Reise durch die Zeit.

Obwohl es sich bei dem neuesten Buch der Autorin um einen Roman handelt, thematisiert sie auch philosophische und spirituelle Fragestellungen. Denn für Franka, die Heldin des Romans, stellen sich existenzielle Fragen, als sich der Mann, dem sie blind vertraut, von ihr abwendet. An einem Wendepunkt in ihrem Leben angekommen fragt sie sich, warum ihr das passiert. Eines ist jedoch sicher: Sie wird die Gegenwart nur meistern und an eine neue Zukunft denken können, wenn sie die karmischen Spuren verstanden hat. Franka muss lernen, dass nur etwas Neues in ihrem Leben geschehen kann, wenn sie bereit ist, Vergangenes hinter sich zu lassen und neue Wege zu gehen. Denn aus jedem Dunklen und aus jedem Chaos wird Neues geboren.

Um Antworten auf ihre Fragen zu finden, steigt Franka allerdings nicht in eine Zeitmaschine, um in die Vergangenheit zu reisen. Dennoch gibt es im Roman Menschen mit magischen Geheimnissen. Sind es Wanderer zwischen den Welten? Seelen, die Wissen aus der Vergangenheit und der Zukunft in sich tragen? Wer auch nur den Hauch einer Antwort auf diese Fragestellungen bekommen möchte, der sollte dieses Buch zur Hand nehmen.

Die Autorin Nika Hemoger wohnt gemeinsam mit ihren Kindern sowie zahlreichen Tieren auf dem Land. Neben ihrer Leidenschaft für das Schreiben und die Natur hat sie ein Gespür für Übersinnliches.

"Seele auf Zeit" von Nika Hemoger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16925-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

