Seehotel Niedernberg: Urlaubszeit am See und das unbekannte Churfranken entdecken

Speziell für Churfranken-Entdecker hat das Seehotel Niedernberg, Dorf am See ein erlebnisreiches Post-Corona-Arrangement aufgelegt.

Sogar einen Klettersteig gibt es hier – mitten durch den feuerroten Bundsandstein, mit beeindruckenden Aus- und Tiefblicken in die Weiten des Landes“, schwärmt Karina Kull, Direktorin im Seehotel Niedernberg, das Dorf am See, das idealer Ausgangspunkt für sportliche und genussvolle Touren ist. Speziell für Churfranken-Entdecker hat das Team aus dem Dorf am See das Post-Corona-Arrangement „Urlaubszeit am See“ aufgelegt: Während des fünf- bis siebentätigen Aufenthaltes lockt das Seehotel mit einem eigenen Ibiza-Privatstrand am See, einer ausgedehnten Wellness-Landschaft und einer kulinarischen Vielfalt aus der Dorfküche. „Unsere Picknick-Kiste sorgt für eine Alternative zum Restaurant-Besuch, Gäste finden hierzu viele lauschige Plätzchen am See, im Dorfgarten oder der Insellaube. Wer den Main einmal ganz anders genießen will, der geht mit dem hoteleigenen Speedboot auf ,maritime‘ Tour – ganz relaxed mit Captains-Sektfrühstück und Picknickkorb“, so Karina Kull weiter.

Unbekanntes Churfranken: Fränkischer Rotwein-Wanderweg

Der Churfrankensteig ist nur eines der vielen Highlights in einer für viele unbekannten Region. Für Hoteldirektorin Karina Kull, die das Seehotel Niedernberg über viele Jahre mit viel Enthusiasmus auf- und ausgebaut hat, gibt es nichts Schöneres als eine Entdeckungsreise ins nahegelegene Churfranken: „Hier, wo sich der Main am romantischsten schlängelt, wo verschlafene Städtchen und Dörfer mit Bilderbuchcharakter zwischen Streuobstwiesen versteckt liegen und verträumte Burgen und Schlösser längst vergessener Adelsgeschlechter erkundet werden wollen, lässt sich ein richtig toller ,Erholungsurlaub in Deutschland‘ erleben – ideal auch für Fahrradtouristen und Wanderer, denn der Fränkische Rotwein-Wanderweg liegt ebenfalls gleich vor unserer Tür.“

Das Arrangement „Urlaubszeit am See“ im Seehotel Niedernberg, das Dorf am See, kostet ab 795 Euro pro Person.

Seehotel Niedernberg, das Dorf am See

Ankommen, wohlfühlen, abschalten – das Seehotel Niedernberg, das Dorf am See, ist ganz auf Erholungs-, aber auch Tagungsgäste ausgerichtet. Es liegt nur etwa eine halbe Autostunde südöstlich von Frankfurt am Main, an einem See zwischen Aschaffenburg und Miltenberg. Das Besondere: Seine acht architektonisch individuell gestalteten Gästehäuser – darunter eine Wellness-Scheune „Wolke 7“ und ein Herrenhaus – rund um den zentralen Platz sind wie ein Dorf aufgebaut. Darin untergebracht sind 107 Zimmer und Suiten, meist mit Seeblick. Unter dem Motto „menschengerechte Ernährung“ wird im Restaurant ELIES mit Seeterrasse eine klassische, und doch aufregend andere Vitalküche serviert: Qualität, Frische, Regionalität sowie der Verzicht auf künstliche Aromen und Zusatzstoffe werden großgeschrieben. Bekannt für seine große Auswahl an internationalen Whisky-Raritäten, Street Food Spezialitäten und hausgemachten Kuchen ist die „Hannes – Café und Bar am See“. Neben einem Tagungszentrum und zwölf Veranstaltungsräumen (22 bis 150 qm) wartet das Dorf am See mit weiteren Räumlichkeiten mit sehr individuellem Charakter auf: beispielsweise mit dem Wintergarten „Orangerie“ mit ihrer Live-Dorfküche, dem Bootshaus oder der Finca auf der hoteleigenen Insel, wo im Sommer auch der „Beach-Club“ mit Sandstrand geöffnet hat. Alles, was das Wellness-Herz begehrt, findet sich im Erholungsbereich: In- und beheizter Outdoor-Pool, Saunalandschaft, Salzlandschaft mit kleiner Saline, Blocksauna mit Seeblick im Freien, Fitness-Häuschen sowie ein „Ruhewohnzimmer“. Exklusive Beauty-Anwendungen sowie Massagen werden in der „vitalOase“ angeboten.

