SECUDOS startet Jahresendaktion für Neu- und Bestandskunden

Mit Qiata gut gerüstet ins neue Jahr

Kamen, 01. Dezember 2020 – Immer häufiger ist die Rede von der “Digitalen Souveränität”, die unter anderem die Souveränität im Umgang mit Daten umfasst. Kommen kostenfreie Filehosting-Dienste zum Einsatz, um Unternehmensdaten an Kollegen, Partner oder Kunden zu übermitteln, sind Unbefugte in der Lage, sie mitzulesen oder abzugreifen. Da Unternehmen an dieser Stelle nicht mehr Herr über ihre eigenen Daten sind, wird die Datensouveränität gefährdet. Aus diesem Grund gilt es, eine konsistente Security-Strategie zu etablieren, die eine zukunftsfähige, Digitale Arbeitsplatz-Lösung für den einfachen, sicheren und nachvollziehbaren Dateiaustausch integriert. Genau dies ist mit Qiata von SECUDOS möglich. Um künftig noch mehr Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Souveränität zu begleiten, gewährt der Lösungsanbieter pünktlich zum Jahresende einen Nachlass auf die Basislizenz beziehungsweise das Upgrade-Modul.

Nicht selten kommt es vor, dass diverse Dokumente, Bilder oder Videodateien an andere verschickt werden müssen. Da der Versand per E-Mail aufgrund der Größenbeschränkung oftmals nicht möglich ist, greifen viele Arbeitnehmer hierfür auf kostenlose Cloud-Speicher zurück. Nur die wenigsten davon machen sich in dem Moment jedoch Gedanken darüber, wer eigentlich der Betreiber des Dienstes ist und wo die Daten überhaupt liegen, sodass die Kontrolle über die Daten verloren geht.

Mit der vertrauenswürdigen, in Deutschland entwickelten Appliance Qiata ist es nicht länger notwendig, derartige Plattformen zu nutzen und sensitive Unternehmensinformationen zu gefährden. Die intuitiv bedienbare Lösung bietet einen Transferbereich für den sicheren Datenaustausch, einen TEAMTransfer-Bereich für die geregelte Zusammenarbeit von internen und externen Teilnehmern sowie einen individuellen Platz zur Datenspeicherung durch das PersonalSpace-Modul.

Spezieller Rabatt bis Ende des Jahres

Als besonderen Anreiz für Neu- und Bestandskunden hat sich SECUDOS eine limitierte Sonderaktion einfallen lassen. Bis zum 31.12. können sich Neukunden einen Nachlass von 10 % auf die Qiata-Basislizenz sichern. Auch Bestandskunden kommen nicht zu kurz. Entscheiden sie sich für ein Upgrade ihrer bisherigen Basislizenzen von beispielsweise 15 auf 30, erhalten sie ganze 20 % Rabatt. Wer sich außerdem bis zum 31.03. für das PersonalSpace-Modul entschließt, profitiert weiterhin von der kostenfreien Nutzung für zwölf Monate inklusive Wartung.

Auf Anfrage können Interessierte einen Termin für ein individuelles Webinar anfragen, in dem sie weitere detaillierte Informationen zur Lösung erhalten: https://www.qiata.de/termine/#Termin

SECUDOS ist ein innovativer und schnell expandierender Anbieter für Appliance-Technologien und -Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf IT-Sicherheit und Compliance. Als Spezialist mit langjähriger Markterfahrung stellt er seinen Kunden zuverlässige und leicht zu bedienende Hard- und Softwarelösungen bereit. SECUDOS unterstützt Unternehmen auf dem Weg zu ihrer digitalen Souveränität, um eine beherrschbare und effiziente IT-Infrastruktur aufzubauen – einfach, sicher und nachvollziehbar.

Das Produktportfolio steht für IT-Security “Made in Germany” und umfasst neben dem hauseigenen Betriebssystem DOMOS die multifunktionale Edge-Applikation Qiata. Mit dieser erhalten Unternehmen ein Tool für die sichere und geregelte Zusammenarbeit von internen und externen Teilnehmern in Projekten. Darüber hinaus lässt sich mit dem MultiAppliance-Center mit einfachen Mitteln virtuell ein eigenes Netzwerk aufbauen. Abgerundet wird das Spektrum durch umfangreiche Services wie weltweit verfügbare Logistikdienstleistungen und einen professionellen Support.

