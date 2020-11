Schwarze Katzen kratzen mit schwarzen Tatzen! – Satirische Gesellschaftskritik

Peter Bock schaut in “Schwarze Katzen kratzen mit schwarzen Tatzen!” erneut auf die absurden Seiten des menschlichen Alltags und bringt die Leser zum Lachen und Nachdenken.

Peter Bock ist wieder da! Der vielseitige tredition Autor schenkt den Lesern frische Geschichten, die in seinem üblichen Stil viel Lesespaß bereiten, unterhalten und keine Langeweile aufkommen lassen. Erneut liefert der Autor eine Sammlung voller mal lustiger, mal satirischer, mal nachdenklicher Geschichten. In der Geschichte “Ein hoffnungsloser Fall” versucht eine liebende Ehefrau ihren Göttergatten zum Einschlafen zu bringen, doch anscheinend will nichts helfen. Was wird ihre letzte Waffe sein? In einer anderen Geschichte geht es um eine erste Verabredung, über die sich der Erzähler viele Gedanken macht – doch dann kommt alles anders als geplant. Etwas später im Buch geht es einmal um die Sprache, genauer gesagt um den Wortschatz der politischen Repräsentanten des Volkes.

In Dialogen, Artikeln, Ansprachen, Gedichten, Reflexionen und mehr wird in der abwechslungsreichen Sammlung “Schwarze Katzen kratzen mit schwarzen Tatzen!” von Peter Bock das nicht selten Skurrile des Alltags pointiert vorgestellt und durch Überzeichnung oft ad absurdum geführt. Wer bereits mit anderen Werken des Autors (u.a. “Fundsachen”, “ERLEDIGT!”, “Ohne Worte” und “Ohrenzeuge”) vertraut ist, der weiß, auf was er sich hier freuen darf; und wer Peter Bock mit diesem Buch erst neu entdeckt, der kann sich auf jede Menge Nachschub freuen.

“Schwarze Katzen kratzen mit schwarzen Tatzen!” von Peter Bock ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16658-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

